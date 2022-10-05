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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد المنستيري: تأجيل الدوري في مصلحتنا..ولا نعاني من غيابات قبل مواجهة الأهلي

صدى البلد

 أكد أمير الحيزم، الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري، أن تأجيل انطلاق الدوري التونسي يصب في مصلحة فريقه قبل مواجهة الأهلي، في إطار دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الحيزم في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " خضنا مواجهة قوية وديا ضد نادي الترجي التونسي استعداد لمواجهة الأهلي". 

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وتابع: "تأجيل الدوري التونسي يصب في صالح الاتحاد المنستيري قبل مواجهة الأهلي". 

الاتحاد المنستيري ضد الأهلي

وأتم: "قائمة الاتحاد المنستيري مكتملة ولا توجد غيابات بين صفوف الفريق قبل مواجهة الأهلي حتى الآن".

الأهلى الاتحاد المنستيري أمير الحيزم الدوري التونسي دوري ابطال افريقيا

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