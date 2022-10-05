عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منضبط ومنظم .. ضياء السيد يكشف انطباعه عن كولر مدرب الأهلي الجديد

صدى البلد

يرى ضياء السيد مدرب المنتخب الأسبق، أن الأهلي والزمالك لم يبالغوا في تعاقداتهم بالانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع ضياء السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،الأهلي والزمالك أبرموا تعاقدات في حدود الإمكانيات ووفقًا لاحتياجات ونواقص الفريق، والزمالك سيجد صعوبات في الموسم المقبل لأن المنافسين لن يمروا بنفس ظروف الموسم الماضي، وبالتالي المهمة ستكون صعبة على الجميع.

وأكمل ضياء السيد، تكتيم كولر على تدريبات الأهلي شيء جيد جدًا، انطباعي عن كولر إيجابي من الواضح إنه مدرب منضبط ومنظم داخل وخارج الملعب.

وأضاف نجم الأهلي الأسبق،لدي إيمان بأن الأهلي سيتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على حساب الاتحاد المنستيري، الأهلي مر بظروف صعبة في الموسم الماضي، ويتخذه اللاعبين دافع لتغيير الصورة التي تركوها بعد موسم صفري، عند الجماهير.

مستحقات جهاز كيروش في منتخب مصر

وعن الحصول على المستحقات المتأخرة لدى اتحاد الكرة:"أتصل بي اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الجبلاية تلفونيا وأبلغني بحصول جهاز منتخب مصر بقيادة كيروش على مستحقاته المتأخرة في الأسبوع المقبل، وأتمنى تنفيذ الأمر".

الأهلى الزمالك ضياء السيد كيروش منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكرتونة بـ200 جنيه.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار البيض

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

مصرع مصريين في حادث تصادم مروع بالكويت

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

ترشيحاتنا

صاروخ باليستي.. الكشف عن سبب الانفجارات الهائلة بقاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية

مفيش نادي القرن.. تسريب شكل قميص الأهلي الجديد| شاهد

السفير البريطاني بالقاهرة يؤكد دعم بلاده لمصر لإنجاح مؤتمر المناخ COP27

أحسن مساك في مصر.. فرج عامر يؤكد نظرة كولر في محمود متولي

هل يكفي صب الماء على الجسد عند الاغتسال من الجنابة.. الإفتاء تجيب

الباحث الرئيسي لاكتشاف الدواء وتطويره: هدفنا التوصل لأول علاج مصري للسرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل صالون التجميل.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

خبير تغذية يحذر من أسوأ وجبة إفطار تبدأ بها اليوم.. تعرف عليها

بملابس ملفتة.. شقيقة محمد رمضان تثير جدلًا عبر إنستجرام برفقة زوجها

بفستان راق.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ