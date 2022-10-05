منضبط ومنظم .. ضياء السيد يكشف انطباعه عن كولر مدرب الأهلي الجديد

يرى ضياء السيد مدرب المنتخب الأسبق، أن الأهلي والزمالك لم يبالغوا في تعاقداتهم بالانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع ضياء السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،الأهلي والزمالك أبرموا تعاقدات في حدود الإمكانيات ووفقًا لاحتياجات ونواقص الفريق، والزمالك سيجد صعوبات في الموسم المقبل لأن المنافسين لن يمروا بنفس ظروف الموسم الماضي، وبالتالي المهمة ستكون صعبة على الجميع.

وأكمل ضياء السيد، تكتيم كولر على تدريبات الأهلي شيء جيد جدًا، انطباعي عن كولر إيجابي من الواضح إنه مدرب منضبط ومنظم داخل وخارج الملعب.

وأضاف نجم الأهلي الأسبق،لدي إيمان بأن الأهلي سيتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على حساب الاتحاد المنستيري، الأهلي مر بظروف صعبة في الموسم الماضي، ويتخذه اللاعبين دافع لتغيير الصورة التي تركوها بعد موسم صفري، عند الجماهير.

مستحقات جهاز كيروش في منتخب مصر

وعن الحصول على المستحقات المتأخرة لدى اتحاد الكرة:"أتصل بي اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الجبلاية تلفونيا وأبلغني بحصول جهاز منتخب مصر بقيادة كيروش على مستحقاته المتأخرة في الأسبوع المقبل، وأتمنى تنفيذ الأمر".