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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء ميهوب يُفجر مفاجأة: كولر ملوش دخل بصفقات الأهلي

صدى البلد

فجر علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي الأسبق، مفاجأة بشأن تدخل كولر في الصفقات الجديدة للمارد الأحمر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال علاء ميهوب في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على إم بي سي مصر: “كولر مالوش دخل في أي صفقة تعاقد معها الأهلي”.

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وتابع: “الأهلي تعاقد مع المدرب السويسري كولر، بعد حسم الصفقات التي تعاقد معها الميركاتو الحالي”.

وأضاف: “استحالة الأهلي يتعاقد مع سافيو، إلا لما يكون هناك قرار فني بشأنه”.

سافيو لاعب الأهلي

واختتم: “يجب الصبر على اللاعب البرازيلي وعدم الحكم عليه في بداية الموسم، لأن الأجواء غريبة عليه، اللاعب سيحتاج بعض الوقت ليتأقلم على الأجواء، لذلك لا بد أن يكون الحكم على اللاعب بعد 6 مباريات على الأقل”.

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الأهلى علاء ميهوب النادي الأهلي سافيو

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