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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 10 آلاف و765 طن أرز شعير من المزارعين بكفر الشيخ

أرز شعير
أرز شعير

أعلنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، توريد  10 آلاف و765 طن أرز شعير طن من محصول الأرز منذ بدء موسم التوريد حتى الآن.

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وصرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022م، الحالي يتم من خلال 21 موقعاً تابعة للجهات المسوقة التابعة من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وتابع: هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

ومن جانبه، شدد محافظ كفر الشيخ على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الأستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وقد بلغ إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح يوم الأربعاء بلغ 10 آلاف و765 طن أرز شعير.

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