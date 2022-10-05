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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا للدوري.. معسكر مغلق و3 وديات تجهز المصري

النادي المصري
النادي المصري

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة إيهاب جلال، غدا الخميس، معسكرا تدريبيا مغلقا فى الإسماعيلية، على أن يستمر لمدة أسبوع استعدادا للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي 3 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المغلق فى الإسماعيلية.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال مباراة ودية أمام فريق الرباط والأنوار الذى يقوده فنيا إبراهيم العربي.

فيما يواجه فريق المصري بقيادة إيهاب جلال فى المباراة الودية الثانية يوم الاثنين القادم، نظيره فريق  رأس البر الذى يقوده فنيا حسام غويبة، على أن يعقبه فى اليوم التالي خوض مباراة ودية ثالثة أمام فريق الجمارك.

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أزمة إيقاف القيد  

أكد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إيقاف المصري قيد لاعبيه على نظام انتقالات اللاعبين  الخاص بالاتحاد  الدولي لكرة القدم " فيفا" والمعروف باسم TMS، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة نجح في التعامل بنجاح مع عدد من الملفات ومن أهمها: 

سداد مبلغ 130 ألف دولار وهي المستحقات المتأخرة لنادي الوداد البيضاوي المغربي في صفقة اللاعب كازادي كاسينجو.

وسداد مبلغ 27 ألف فرنك سويسري كرسوم استئناف للجنة شئون اللاعبين بالفيفا، وذلك في ملف اللاعب التونسي رامي البدوي.

وسداد 32 ألف فرنك سويسري كرسوم قضائية متأخرة واجبة السداد على النادي المصري.

إنهاء التعاقد بالتراضي مع اللاعب الكونغولي كازادي كاسينجو بعد حصوله على مبلغ مالي.

سداد المستحقات المتأخرة للاعب النيجيري أوستين أموتو وإنهاء عقده.

التفاوض ما زال جاريًا مع التونسي معين الشعباني، المدير الفني الأسبق للمصري، لإنهاء أزمة مستحقاته لدى النادي والبالغة 275 ألف دولار.

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استاد بورسعيد

صدق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،  خلال جلسته المنعقدة الاثنين الماضي على توفير موقع بديل لمركز شباب الاستاد، في منطقة أرض الصوامع، بجانب منطقة السكة الحديد وتوفير موقع بديل لنادي بورسعيد الاجتماعي في منطقة أرض الشون بالقنال الداخلي خلف قسم الشرق، وذلك في إطار البدء في أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد،  بعد توقيع بروتوكول تدشين إنشاء الاستاد في موقعه الحالي بين وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد  ورئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية التي ستقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية، وبحضور الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وكامل أبو علي، رئيس النادي المصري.

المصري إيهاب جلال الدوري الوداد البيضاوي اللواء عادل الغضبان

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