الرئيس السيسي يستمع لـ كلمة الشيخ أحمد عمر هاشم متأثرًا بحديثه عن النبي الكريم.. شاهد

استمع الرئيس السيسي لـ كلمة الشيخ أحمد عمر هاشم متأثرًا بحديثه عن النبي الكريم ( ص).

ووجه الشيخ أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خالص الشكر للرئيس عبد افتاح السيسي، قائلًا :" رئيس جمهوريتنا الذي قدم لمصر في هذه الفترة إنجازات لم تحدث من قبل فرعاه الله وزاده توفيقًا على توفيق ونحن سعداء بالاجتماع به وبكم في هذا اليوم المشهود احتفالا بذكرى صاحب المقام المحمود وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد (ص)".

الاحتفاء بخاتم الأنبياء والمرسلين

وأضاف هاشم خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بـ ذكرى المولد النبوي الشريف، أن الله من به علينا وكانت نعمته فاقت سائر النعم، مضيفا أن الاحتفاء بخاتم الأنبياء والمرسلين ليس لكونه صلوات الله عليه وسلم منسي بيننا، بل هو منة من الله تبارك وتعالى.

