المولد النبوي.. السيسى: مصر تمر بمرحلة غاية فى الأهمية قوامها العمل والإنتاج

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن من أهم الدروس التى نستلهمها من سيرته صلى الله عليه وسلم في المولد النبوي الشريف، مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب وكفاح مستمر بلا كلل أو ملل.

احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، أننا نمضى معا في طريق التنمية والبناء في مرحلة غاية في الأهمية تمر بها مصر قوامها العمل والإنتاج بتفان وأخلاق للوصول إلى آفاق جديدة للمستقبل المنشود لوطننا الغالى، يتطلبه ذلك من إسهامات شعب مصر العظيم لاستكمال الطريق الصحيح الذى بدأناه.

وتابع خلال كلمته باحتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي: “أؤكد لكم أن المنهج الذي يجمع بين الإيمان واليقين في الله، لهو المنهج الرشيد الذي حرص النبي على ترسيخه وبثه في نفوس أصحابه وتعليم أمته”.

وأكمل الرئيس السيسي:"ما أحوجنا ونحن نحتفي بذكرى مولده أن نقتدي بأخلاقه فنحرص على مكارمها، من صدق وتراحم، وأن نترجمها لدستور عملي وواقع ملموس، ونبتعد عما لا يليق بقيم ديننا ومجتمعنا، وأن ننتبه لخطورة بث الشائعات، فالشائعات جريمة في حق المجتمع وصاحبها آئم، وعلينا أن ننتبه لضعاف النفوس، الذين يثيرون الفتن والأكاذيب".

وحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

كما كرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها ، لجهودهم في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.