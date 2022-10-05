حيل للتأكد من أن الملابس ستناسبنا دون تجربتها

بالنسبة للكثيرين منا، يعد التسوق لـ شراء الملابس أحد أكثر العلاجات متعةً لتحسين حالتك المزاجية، ومع ذلك، هناك مواقف لا يمكننا فيها، لسبب ما، تجربة الملابس لمعرفة ما إذا كانت مناسبة.

عندما يحدث ذلك، يكون من السهل معرفة بعض الاختراقات الصغيرة للتأكد من اختيارك للعنصر الصحيح، وسيساعدنا القيام بذلك على توفير الوقت والمال.

1. قياس الخصر للسراويل

واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا عند شراء الملابس هي معرفة ما إذا كانت تناسبنا جيدًا عند مستوى الخصر، خاصةً مع كبر حجم الأرداف.

وهناك طريقة سهلة لحل هذه المشكلة وهي مقارنة خصر البنطال بطول الساعدين، اقبض يدك وضع ساعدك داخل حزام الخصر في البنطال، إذا تطابق كلا القياسين، فهذا هو مقاسك.

2. التحقق مما إذا كان الجينز الضيق مناسبا

نقطة أخرى تسبب لنا الشكوك في كثير من الأحيان هي معرفة ما إذا كانت قدمنا ستمر من خلال ساق البنطلون الجينز الضيق.

أفضل طريقة لتأكيد ذلك، بالإضافة إلى تجربتها، هي إدخال قبضة يدك، إذا مرت دون مشكلة، فسوف تناسب قدمك ورجليك أيضًا.

3. فحص مقاس حذائك

على الرغم من أن تجربة الأحذية عادة ما تكون أسهل، إلا أن معرفة هذه النصيحة لن يضر، فيمكنك قياس نعل الحذاء بساعدك؛ إذا تطابق كلا القياسين، يمكنك التأكد من أنك ستتمكن من المشي بشكل مريح فيه.

4. قياس الجوارب

يمكنك القيام بلف الجورب حول يدك المغلقة بقبضة اليد، إذا كان الكعب وأصابع القدم يتلامسان بدون شد، فسيكون هذا هو القياس الدقيق الخاص بك.