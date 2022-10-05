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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آمنة يهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربى بذكرى المولد النبوي الشريف

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يهنئ وزير الدفاع

أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى  الفريق أول  محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الإنتاج الحربي.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف ، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة العطرة عليه وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار، متمنيا التوفيق دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وزير التنمية المحلية يهنئ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المولد النبوي الشريف

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