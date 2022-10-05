آمنة يهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربى بذكرى المولد النبوي الشريف

أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الإنتاج الحربي.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف ، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة العطرة عليه وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار، متمنيا التوفيق دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .