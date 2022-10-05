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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة بالأقصر تطلق مبادرة "المناخ مسئوليتي" للحفاظ على البيئة

صدى البلد

أطلقت مديرية القوى العاملة بالأقصر مبادرة " المناخ مسئوليتى "، لتحقيق الأهداف الخاصة بمكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة ، وذلك بمتحف التحنيط بكورنيش النيل بالأقصر، بحضور 15 من ممثلى شركات من القطاعات المختلفة،  تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ  COP – 27  بمدينة شرم الشيخ .

وقال السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر ،إن  المبادرة بدأت  فعالياتها لأول مرة فى المحافظة ، للحد من التأثيرات الضارة الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثير ذلك على الحياة ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة مما ينعكس على وعى العمال بأهداف التنمية المستدامة .

وأكد مدير المديرية ،  ضرورة إزالة المخالفات المتعلقة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بالتوعية والإرشاد دون اللجوء لعمل المحاضر للمنشأة  للحفاظ على العمال والمنشأة ومن ثم الاقتصاد المصرى ، وخلق فرص عمل جديدة ولائقة للشباب ، والمشاركة فى السعى نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأضاف مدير المديرية ، ان المناخ مسئولية كل فرد ، ودعا الجميع إلى الاهتمام أكثر باستخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية و الاتجاه نحو سلوكيات الحد من استهلاك الطاقة مما ينعكس على البيئة المحيطة ويحد من تغيرات المناخ

من جانبه أكد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، ان التغيرات المناخية قد تكون فرصة لإعادة الاتجاه نحو الاهتمام  بالاقتصاد الأخضر، مما يعد فرصة مواتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وشدد سيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر،  على ضرورة إحلال السيارات الحالية بسيارات تعمل بالطاقة الشمسية وترشيد استخدام المياه وغيرها من السلوكيات التى تساعد فى الحفاظ على البيئة .

حاضر بالمبادرة المهندس مدحت وهيب من العاملين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، حول الحفاظ على المنشآت بإعداد خطة الطوارئ لإخلاء المكان من العمال والحفاظ على المنشآت والحد من حدوث الحرائق الملوثة للبيئة ، وتؤثر فى المناخ ، مركزاً على ان يتم التدريب تحت إشراف مفتشى السلامة على أعمال التدريب .

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