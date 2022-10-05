الكشف على 2711 مواطنا بالقافلة الطبية بقرية انشاص البصل بالشرقية مجانا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2711 مواطن من أهالي قرية أنشاص البصل التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق تنفيذاً لمبادرة حياه كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالي القرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لعدد ٢٧١١ مريضا من أهالي القرية، بواقع ٢٩٦ مريضا في تخصص الباطنة، ٦٣ مريضا جراحة عامة، ٤٥٩ حالة تخصص عظام، ٥٤٠ حالة أطفال، ١٦٢ حالة بقسم النساء والتوليد، ٤٢٩ حالة بقسم الجلدية والتناسلية، ٦٠ حالة بعيادة تنظيم الأسرة، ٢٨٤ حالة بتخصص أنف وأذن، ٢١٠ مريض رمد، و٥٧ حالة بقسم المسالك البولية وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، وتم تحويل 15 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة الطبية تضمنت إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط بالإضافة لعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين وكيفية الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية