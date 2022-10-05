قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

نشر الدكتور أحمد العشماوي، منشور جديد من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحذر أحمد العشماوي، خلال المنشور من حقن المضاد الحيوي، وقال تم التحذير من الموضوع دا قبل كدا وللأسف الموضوع بيحصل بشكل متكرر يوميا .

وبسبب حقنة المضاد الحيوي، توفي البنتين الجمال دول امبارح ، عشان حقنه ، حقنة مضاد حيوي من غير اختبار حساسيه ، وللأسف البنتين حالتهم اتدهورت جامد بعد الحقنه ومقدروش ينقذوهم بعد الوصول إلى المستشفى .

وأكد أحمد العشماوي، حقنة المضاد الحيوي لازم اختبار حساسيه قبلها " ويُفَضَّل تتاخد ف المستشفى كمان " ، ولازم قبل كل مره مش أول مره بس .