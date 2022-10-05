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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

صدى البلد

نشر الدكتور أحمد العشماوي، منشور جديد من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

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وحذر أحمد العشماوي، خلال المنشور من حقن المضاد الحيوي، وقال تم التحذير من الموضوع دا قبل كدا وللأسف الموضوع بيحصل بشكل متكرر يوميا .

 

وبسبب حقنة المضاد الحيوي، توفي البنتين الجمال دول امبارح ، عشان حقنه ، حقنة مضاد حيوي من غير اختبار حساسيه ، وللأسف البنتين حالتهم اتدهورت جامد بعد الحقنه ومقدروش ينقذوهم بعد الوصول إلى المستشفى .

وأكد أحمد العشماوي، حقنة المضاد الحيوي لازم اختبار حساسيه قبلها " ويُفَضَّل تتاخد ف المستشفى كمان " ، ولازم قبل كل مره مش أول مره بس .

 

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