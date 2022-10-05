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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم يطالب بتفعيل مجموعات التقوية لحل إشكاليات الدروس الخصوصية

طلاب
طلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل مجموعات التقوية المدرسية منذ اليوم الأول من انطلاق العام الدراسى الجديد، 1 أكتوبر الجاري، موضحة أنه من حق الطالب اختيار المعلم في المجموعة، كما سيتم تخصيص أكثر من 70% من إيرادات المجموعات المدرسية لأعضاء هيئة التدريس تشجيعا لاشتراك أكفأ المعلمين في مجموعات التقوية.

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خبيرة تربوية: مجموعات التقوية بالمدارس ليست جديدة لكنها افتقدت آليات التنفيذ الناجحة

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خبير: مجموعات التقوية المدرسية تجعل العملية التعليمية أكثر متعة داخل الفصل

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، الخبير التربوي، إن القرارات الجديدة لمجموعات التقوية المدرسية يجعلها أكثر كفاءة ومرتكزة على أسس تربوية وتحقق الجودة، توفر سبل الأمان والسلامة للطلاب، مضيفا أنه يحق لكل لطالب اختيار معلمه للحصول لديه على مجموعة تقوية، على أن يقوم بتسجيل بياناته في الإدارة المدرسية.

وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المجموعات المدرسية هي أحد الطرق المشروعة التي تمكن وزارة التربية والتعليم من تحسين مستوى طلاب المدارس، وهي نفس طريق وزارة التربية والتعليم للتخلص من الدروس الخصوصية.

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، أن في ظل الكوارث التي تحدث منذ بدء هذا العام الدراسي فأن وزارة التربية والتعليم حريصة علي صيانة الفصول وتعقم باستمرار حفاظا على سلامة الطلاب، وارتداء جميع الطلاب والمدرسين والعاملين الكمامة، ووجود مسافات بينية بينهم، مطالبًا من المعلمين أنه يقوموا بشرح الدرس أكثر من مرة وإجراء تمارين وتقنيات متنوعة للتسهيل على الطلاب الفهم.

وتابع: "لأنه في حال فهم الطلاب من شرح المدرسين خلال مجموعات التقوية، فإن أولياء الأمور ستمنع الدروس الخصوصية، وسيعتمد على المجموعات بشكل أساسي على التطبيق الجيد لتعليمات وزارة التربية والتعليم".

وأشار الخبير التربوي، إلى أن امر تشجيع وتحفيز الطلاب عن اللجوء لفصول التقوية داخل المدارس واستبدالها بالدروس الخصوصية أمر يستحق الدراسة من قبل وزارة التربية والتعليم بشكل جيد والتعرف على كافة الآراء، سواء المعلمين أو أولياء الأمور وكذلك الطلاب.

وطالب عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، وزارة التربية والتعليم أن تعمل على أن يكون هناك تفعيل حقيقي لدور مجموعات التقوية لحل إشكاليات الدروس الخصوصية من ناحية، ولزيادة التحصيل الدراسي للطلاب من ناحية أخرى.

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