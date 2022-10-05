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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناصر للخارجية والخال للداخلية.. تعرف على أبرز ملامح التشكيل الوزاري بالكويت

الكويت
الكويت

كشفت جريدة “القبس” الكويتية عن أبرز الأسماء المرشحة للتشكيل الوزاري المقبل، حيث من المتوقع أن يتم تكليف الدكتور محمد الفارس وزيراً لشئون مجلس الوزراء وشئون مجلس الأمة، والشيخ أحمد الناصر لحقيبة وزارة الخارجية، فيما سيتولى الشيخ طلال الخالد وزارة الداخلية.

ورجحت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أنه سيتم تكليف مثنى الرفاعي بوزارة التربية، وهدى الشايجي لحقيبتي «الإسكان والشئون»، ومازن الناهض لوزارة التجارة، فيما سيستمر عبد الوهاب الرشيد في تولي حقيبة وزارة المالية.

وقالت المصادر إنه حتى اللحظة لم يتم الاستقرار على الأسماء المرشحة لوزارتي الدفاع والإعلام.

وفيما يلي ملامح التشكيل الوزاري الجديد المتوقع:

- محمد الفارس - وزير دولة لشئون مجلس وزراء وشئون مجلس الأمة.

- طلال الخالد - وزارة الداخلية.

- أحمد الناصر - وزارة الخارجية.

- مثنى الرفاعي - وزارة التربية.

- هدى الشايجي - لـ «الإسكان» و«الشئون».

- مازن الناهض - وزارة التجارة.

- عبد الوهاب الرشيد - وزارة المالية.

- أحمد العوضي - وزارة الصحة.

- حسين إسماعيل - وزارة النفط.

- رنا الفارس - وزيرة الدولة لشئون البلدية والاتصالات

- عمار العجمي - وزارتا الأشغال والكهرباء.

- محمد بوزبر - وزارتا العدل والأوقاف.

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