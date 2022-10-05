مدبولي: خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة بالمؤتمر الاقتصادي

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي يشهد عرض كافة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل الخروج بخارطة طريق.

وقال “مدبولي”، في كلمة له بمؤتمر صحفي، "سيكون لدينا 9 او 10 جلسات يتم انعقادها بالتوازي في اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، وكل جلسة معنية بقطاع محدد من القطاعات، ومنها قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر".

وأكمل مصطفى مدبولي "نتحدث مع القطاع الخاص لتعظيم المشاركة معه في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن القطاعات التي سيتم التباحث فيها التطوير العقاري والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشروعات السياحة والطيران".

وتابع مصطفى مدبولي "لدينا جلسة خاصة بوضع خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة وهذا ما أكده الرئيس السيسي كي نخرج باستراتيجية لتعظيم الصادرات وهذه الجلسة ستكون عامة يشارك فيها وزير الصناعة والمالية ومحافظ البنك المركزي".

وشدد رئيس مجلس الوزراء "نعي حجم التحديات المتواجدة وانا حريص على الاجتماع مع رجال الصناعة للاستماع إلى رؤيتهم وهذه الجلسة فرصة لحدوث توافق فيما يتعلق بقطاع الصناعة".