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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد فتحي: نسعى لتحقيق طموحات وآمال الشباب خلال اجتماعات الحوار الوطني

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، في أولى اجتماعات اللجنة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال فتحي، خلال بيان له اليوم، إن الاجتماع تناول وضع استراتيجية خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وأهم القضايا التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماعات القادمة، مؤكدا أن الشباب هم المستقبل والقوة الإقتصادية لمصر، كما أن الدولة فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تبذل جهدها كبيرا في تمكين الشباب وتبادل الرؤى والحوار للتعرف على تحدياتهم وإشراكهم في صنع القرار.

وأشار مقرر لجنة الشباب، إلي أن المناقشات بالحوار الوطني ستسهم في بحث سبل كيفية مد جسور التواصل بين جميع لجان الحوار والوطني بما يساعد الدولة على النهوض ومواجهة التحديات، والعمل على رفع الوعي، كما أن الحوار الوطني سيكون له أهمية كبرى فى استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح النائب أحمد فتحي، أن اللجنة ستعمل بكل ما لديها من قوة لتحقيق طموحات وآمال الشباب ونقل مشكلاتهم وطموحاتهم إلي القيادة السياسية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب التضامن الاجتماعي مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي احمد فتحي القيادة السياسية عبدالفتاح السيسي

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