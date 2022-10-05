دوري مستقبل وطن بسيناء.. فوز فريق نخل على رمانة حامل اللقب

شهدت محافظة شمال سيناء مساء ، اليوم "الاربعاء"، استمرار مباريات بطولة دوري مستقبل وطن "الموسم الرابع ".

وسجلت المباراة الاولى مفاجاة من العيار الثقيل بفوز فريق قسم نخل على فريق قسم رمانة حامل اللقب 6 / 5، وسجل أهداف فريق قسم نخل احمد محمد عيد " فلفل" 3 اهداف ومحمد محمود "هدفين" وعبدالله محمد "هدف" فيما احرز 'اهداف فريق قسم رمانة محمد سليمان عطا 3 اهداف ومحمد حمدي الفيل "هدف" وهادي محمد سلام "هدف".

وفي المبارة الثانية فاز فريق قسم أول العريش على قسم رفح بنتيجة 6 اهداف مقابل لا شئء، احرز الاهداف لفريق قسم اول العريش أسامة وجيه 3 اهداف وهشام محمد أحمد هدفين ومحمد جمال "هدف"

وفي المبارة الثالثة فاز فريق قسم ثاني العريش على قسم الشيخ زويد ،بنتيجة 6 اهداف مقابل 3 اهداف في مباراة حماسية ومثيرة، احرز الاهداف لفريق قسم ثاني العريش كريم محمد احمد "هدفين" وامين عبده "هدفين " وهدف لكلاً من أحمد كمال وابراهيم كساب، فيما احرز اهداف الشيخ زويد نجمه الصاعد الواعد حسام ابراهيم البطين .

إعداد كوادر

وأكد يسري جاسر أمين تنظيم الحزب بالمحافظة أثناء حضوره اليوم، ان المنافسة الشريفة والروح الرياضية والتعارف والتعاون ،واكتشاف المواهب هي اهم اهداف دوري مستقبل وطن في موسمه الرابع بالأضافة إلى إختيار فريق متميز يمثل امانة شمال سيناء في دوري مستقبل وطن على مستوى الامانة العامة.

واشار امين تنظيم المحافظة إلى دور الحزب في إعداد الكوادر الشبابية المتميزة والقادرة على مواجهة التحديات والإستمرار في دعمها وتبني أفكارها.

وأضاف ان هناك مفاجاة في اليوم الختامي للبطولة خاصة بالجماهير والمعنيبن بالشأن الرياضي بشمال سيناء سيتم الاعلان عنها قريباً.

وفي نهاية اليوم الرابع لدوري مستقبل وطن تم السحب على ال5 جوائز اليومية وتم تسليمها إلى من حالفهم الحظ أمام جميع الحضور.

