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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح مدرستى الوحشى وأبو رفاعي الإبتدائيتين بالشيخ زويد

افتتاح مدرسة الوحشي
افتتاح مدرسة الوحشي بالشيخ زويد

افتتح  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والتعليم مدرستى الوحشى  وأبو رفاعي الإبتدائية بإدارة الشيخ زويد التعليمية.

وحضر الافتتاح اللواء هشام الخولى نائب المحافظ واللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون المكتب الفني للمحافظ ،  وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ،وسعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، والقيادات السياسية والشعبية بالمحافظة ،  وقيادات إدارة الشيخ زويد التعليمية.

وقام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، بزراعة شجرة فى كل مدرسة إيذاناً ببدء المبادرة الرئاسية أتحضر للأخضر .

عودة التلاميذ

وقال وكيل الوزارة إنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة عودة التلاميذ إلى مدارسهم تم إجراء الصيانة بهذه المدارس وذلك لحرص الدولة المصرية على رفع المعاناة عن أهالي هذه المناطق، ونظراً للظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة  .

وبلغت التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير بمدرسة ابو رفاعي  ١٤٤،٣٨٥ الف جنيه، وتحتوي المدرسة على (٨) فصول دراسية، أما مدرسة الوحشي تبلغ التكلفة الإجمالية  ١١٤،٧٢٤ الف جنية  وتحتوي المدرسة على (٧) فصول دراسية.

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سيناء مدرستي الوحشي أبو رفاعي الابتدائية

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