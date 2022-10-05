ضميري مش بيلومني .. مفيدة شيحة تتحدث عن حلوى المولد النبوي | فيديو

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنيه أن يعاد بالخير واليمن والبركات.



وقالت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، إن :كل سنة وانتم طيبين، وحلاوة المولد في غاية الجمال، وضربت حلاوة المولد واخت حتة ملبن روعة كده امبارح ".



وتابعت مفيدة شيحة، أن :"ضميري لا يلومني باي حاجة لها علاقة بالطقوس، وباكل الأكل الخاص بالمناسبة دي من عبد الأضحى والفطر والمولد، والتجمعات في المناسبات والمواسم حاجة بتكون جميلة".

المناسبات دي بتكون فرصة للنتقارب



وأكملت مفيدة شيحة، أن المناسبات دي بتكون فرصة للتقارب، ونفخر بتاريخنا، ونقرب من بعض بالتفاهم اكتر.

