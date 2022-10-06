جامعة الدلتا التكنولوجية توجه تنبيها هاما لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية

تستقبل جامعة الدلتا التكنولوجية، يوم الأحد القادم، طلاب تنسيق الدبلومات الفنية من خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية والمرشحون للفرقة الأولى لكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت الجامعة أنه ينبغي علي خريجي الدبلومات الفنية 3 سنوات التوجه يوم الأحد 9 اكتوبر الي الجامعة لإجراء المقابلات الشخصية الإجبارية التى يتم من خلالها تحديد قبول الطالب من عدمه.

ويقوم أعضاء اللجان المشكلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتقييم الطلاب المرشحين وفقا للمعايير الخاصة بطلاب الجامعات التكنولوجية.

وتقام المقابلات الشخصية في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر الجامعة الرئيسي بالمنوفية - قويسنا - المنطقة الصناعية، كما أكدت الجامعة علي ضرورة إحضار الطالب صورة البطاة الشخصية وبطاقة الترشح.

وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، وتبدأ الدراسة اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.

ويكون بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية