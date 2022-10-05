جامعة القاهرة تدعم مصروفات والرسوم الدراسية لطلابها .. تكافل اجتماعي للأبناء إلى حين التخرج

حقوق القاهرة : تعلن وحدة ضمان الجودة بالكلية عن تقديم المساعدات العلمية

كلية الأداب :التكافل الاجتماعى يدعم كافة المصروفات والرسوم الدراسية والسكن في المدينة

مع بداية العام الدراسى الجديد 2023-2022 ، يتساءل الطلاب عن كيفية الحصول على خدمات صندوق التكافل الإجتماعى بالجامعات الحكومية المختلفة وذلك للطلاب الغير قادرين لمساعدتهم فى حياتهم الدراسية .

ومن جانبه ، قال الدكتور عبد الهادى العوضى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن تقديم المساعدات العلمية والتدريبية للطلاب .

وقال الدكتور عبد الهادى العوضى ، ايمانًا من كلية الحقوق جامعة القاهرة بدورها فى النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب على مدار السنوات الأربع بها ، تعلن وحدة ضمان الجودة بالكلية عن تقديم المساعدات العلمية، والتدريبية لأبنائها الطلاب فى مواد الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023.

و أضاف عميد الكلية ، يقوم على تقديمها السادة المدرسين المساعدين كلًا منهم وفقًا لتخصصه، ويشمل شرح واف للمقرر الدراسي مع تطبيقات عملية له على مدار الفصل الدراسي .

وكان قد أعلن الدكتور عبد الهادى العوضى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن إعلان نتيجة دور أكتوبر قسم العربي وقسم الدراسة باللغة الانجليزية وفتح باب التظلمات

واضاف الدكتور عبد الهادى العوضى ، انه تم فتح باب التظلمات لدور اكتوبر بدءا من الخميس 29 ويستمر لمدة عشرة أيام على أن يتم تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني

كما كشفت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن الطلاب المستحقين لخدمات التكافل الاجتماعى .

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، يقوم الطالب بتعبئة نموذج طلب التكافل ويتم مراجعة و فحص البيانات والحالة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي



و أشارت عميدة الكلية ، في حال اثبات الاحقية تتكفل الجامعة بكافة المصروفات والرسوم الدراسية والسكن في المدينة حتى يتخرج ولكن لو لا قدر الله رسب الطالب يسقط حقه في التكافل، كما ان هذه المنظومة لا تشمل ابدا طلاب البرامج الخاصة .

وفى نفس السياق ، قال الطالب عصام محمد بكلية دار علوم ، عدد كبير من الطلاب الغير قادرين يحصلون على خدمات صدنوق التكافل الاجتماعى بالفعل .

و أضاف ، رعاية شباب الكلية تتولى هذا الأمر فى الحصول على ما يثبت أن الطالب يستحق ثم تقوم الكلية بالتحقيق فى تلك الأوراق و يحصل الطلاب على الدعم بشكل مباشر .

كما أوضحت الطالبه مريم محروس بجامعة القاهرة ، هناك طلاب يحصول على دعم بالمصروفات الدراسية من صندوق التكافل الاجتماعى ، مؤكده على أنه ليس مجرد كلام فقط ولكن الخدمات تقدم بالفعل للطلاب المستحقين .

و الجدير بالذكر ، ويوفر صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات الحكومية العديد من الخدمات التي من شأنها مساندة الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد وتتمثل خدمات الصندوق في: تخفيض مصروفات دراسية - دعم كتب دراسية - دعم للنظارات الطبية - دعم ملابس - صرف أجهزة تعويضية - صرف مصاريف جنازة لأهل الطالب أو الطالبة المتوفي لا قدر الله - إعانات مرضية للطلبة المرضى بأمراض مزمنة.

المستندات المطلوبة للتكافل الاجتماعي:



۱ ) إذا كان الأب والأم أو أحدهما يعملان بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص ضرورة إحضار بيان مفردات مرتب ، وفي حالة المعاش أو الوفاة إحضار بيان معاش.

٢ ) صورة بطاقة الأب والأم والإخوة وصور شهادات الميلاد للإخوة الصغار ، وفي حالة وفاة إحدى الوالدين إحضار صورة من شهادة الوفاة .

3 ) بالنسبة للأبحاث المرضية إحضار تقرير طبي من الجامعة يفيد بإصابته بمرض مزمن + صورة من فيزا بريد للطالب + الأوراق السابق ذكرها .

4 ) في حالة عدم عمل الأب ( أعمال حرة – أرزقي ) إحضار بحث اجتماعي وذلك عن طريق أخذ خطاب من رعاية الشباب بالكلية موجه للشئون الاجتماعية بمحل السكن .