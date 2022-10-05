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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تنظم ورشة تدريبية بمركز بحوث الرأي العام

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 


ينظم مركز بحوث الرأي العام ورشة تدريبية  مجانية عن " كيف نتعامل مع الأخبار الزائفة ونواجه الشائعات ".

وأعلن المركز أن من يحاضر بالورشة  هو الدكتور محمد رضا حبيب خبير الإعلام السياسي  وذلك يوم الثلاثاء ١١ أكتوبر في تمام الساعة ١١ صباحا بقاعة المؤتمرات .

للتسجيل في الورشة 👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4JoBzRcXAj6IK051agSZwj0jQxjHS2tTa0DhflMq2g92S3Q/viewform?usp=pp_url

على الجانب الاخر ، أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن عدد مقررات اللائحة الجديدة لطلاب الفرقة الثانية .

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، طلاب الفرقة الثانية اللائحة الجديدة برنامج العربى اجمالى عدد المقررات ٨ مقررات اجبارى و ٣ مقررات اختيارى، موكده على أن اذا سجل الطالب مجموعة إجبارية مكونة من ٤ مقررات و سجل مادة اختيارية واحده فقط التسجيل صحيح.

و اضافت عميدة الكلية  إذا سجل الطالب مجموعة اجبارية و سجل مقررين اختيارين التسجيل صحيح
بمعنى أنه فى حالة تسجيل الطالب مقرر واحد فقط اختيارى الترم الحالي التسجيل صحيح 
و اذا سجل الطالب مقررين اختيارين هذا الترم التسجيل صحيح

مركز بحوث الرأي ورشة تدريبية مجانية

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