خبيرة التغذية العلاجية: بروتين فرد الشعر آمن للأطفال من 5 سنوات

أكدت الدكتورة نجلاء سرحان خبيرة التغذية العلاجية، أنه يوجد عدة عوامل لنجاح عملية بروتين وفرد الشعر، من أهم هذه العوامل الفرد والترميم والعلاج، والتخلي عن أي عامل يؤدي الى تلف الشعر، مضيفا أنه تم نزول منتج جديد للشعر بأسعار مناسبة ليستخدمه المتخصصون والبيوتي سنتر.

وأضافت "سرحان" من خلال استضافتها في برنامج "ست الستات" المذاع على فضائية صدى البلد مع الإعلامية "دينا رامز" انها تقوم بمساعدة ستات البيوت بعمل فيديوهات تعليمية من اول خطوة، وتقوم بعمل البروتين المعالج داخل المركز، موضحة أنه لا يوجد بها ضرار للأطفال، وتقوم الأم بعمل بروتين لبنتها من عمر 5 سنوات إذ كانت تحتاج إلى ذلك.

علاج الشعر للأطفال

أشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن علاج الشعر للأطفال من مهم لدرجة كبيرة وإهمال الموضوع ويتعب نفسية الطفل، ومجموعة" after cear" مصرحه من وزاره الصحة، لا يوجد بها فورمالين، يحسن الشعرية وجعلها صحية اكتر.

وأوضحت دكتورة التغذية العلاجية، أن غسيل الشعر أكثر من اللازم يضعف الشعر، والسيروم من مجموعة البروتين هو سيروم حماية للشعر.