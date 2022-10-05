حقوق القاهرة: تقديم المساعدات العلمية والتدريبية للطلاب لـ النهوض بالتعليم

قال الدكتور عبد الهادى العوضى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن تقديم المساعدات العلمية والتدريبية للطلاب .

وقال الدكتور عبد الهادى العوضى ، ايمانًا من كلية الحقوق جامعة القاهرة بدورها فى النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب على مدار السنوات الأربع بها ، تعلن وحدة ضمان الجودة بالكلية عن تقديم المساعدات العلمية، والتدريبية لأبنائها الطلاب فى مواد الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023.

و أضاف عميد الكلية ، يقوم على تقديمها السادة المدرسين المساعدين كلًا منهم وفقًا لتخصصه، ويشمل شرح واف للمقرر الدراسي مع تطبيقات عملية له على مدار الفصل الدراسي .

وكان قد أعلن الدكتور عبد الهادى العوضى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن إعلان نتيجة دور أكتوبر قسم العربي وقسم الدراسة باللغة الانجليزية وفتح باب التظلمات

واضاف الدكتور عبد الهادى العوضى ، انه تم فتح باب التظلمات لدور اكتوبر بدأ من الخميس 29 ويستمر لمدة عشرة أيام على أن يتم تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني