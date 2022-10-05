عمار العجمي: اعتذرت عن المشاركة في الحكومة الكويتية الجديدة

أعلن ‏ الكويتي ‎عمار العجمي اعتذاره عن منصب وزير بـ ‎الحكومة الكويتية الجديدة التي صدر مرسوم أميري اليوم الأربعاء بتشكيلها.

وأكد النائب عمار العجمي عضو مجلس الأمة في تصريحات له نقلتها صحيفة النهار الكويتية ان خدمة أهل ‎الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية ويحترم الدستور.

وشدد علي ان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية والتي لا تحترم ‎الدستور.

وختم تصريحاته قائلا : سبق وأن طلبت الأسماء وحُجبت عني.

يشار الي ان مركز التواصل الحكومي الكويتي كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم صدور مرسوم بتشكيل الحكومة على الشكل التالي:

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية

د. محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية

د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشئون الشباب

عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

د. أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة

حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيرا للنفط

د. خليفة ثامر الحميدة وزير دولة لشئون مجلل الأمة ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني

الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع

عمار محمد العجمي وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة

مازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة

د. مثنی طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي وزيرة للشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة

د. محمد عبدالرحمن بوزبر وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية ووزير دولة لشئون تعزيز النزاهة

