السعودية والبحرين تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري



ترأس وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية في مملكة البحرين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الاجتماع الثاني للجنة التنسيق الأمني والعسكري المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، في ديوان وزارة الداخلية بالرياض، اليوم (الأربعاء).



ومن جانبه ‏رحب الأمير عبدالعزيز بن سعود، بوزير الداخلية البحريني والوفد المرافق له، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياتهما بنجاح الاجتماع وما يسفر عنه من نتائج تسهم بإذن الله في حفظ وتعزيز أمن البلدين الشقيقين.

ونوّه وزير الداخلية بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي أصبحت نموذجاً للتعاون الاستراتيجي في مجال توظيف الموارد والإمكانات من أجل صيانة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي استمرارا لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، ألقى الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة كلمة أكد فيها أن العلاقات التاريخية بين البلدين تسهم في تعزيز قوة الترابط الأمني، منوها بالعلاقات المتميزة بين وزارتي الداخلية في البلدين التي تشهد تطورا ملموسا في مختلف المجالات الأمنية.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عددا من التوصيات والمبادرات اللازمة.

كما شهد الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة مملكة البحرين.