أخبار الفن| محيي إسماعيل يقتحم مسرح مهرجان الإسكندرية.. أحمد فؤاد سليم يروي حكايته مع حرب أكتوبر

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها، محيي إسماعيل يقتحم مسرح مهرجان الإسكندرية، أحمد فؤاد سليم يروي حكايته مع حرب أكتوبر، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن ذكرى حرب أكتوبر 1973 عظيمة، متحدثا عن ذكرياته خلال الحرب التي شارك فيها، مشيرا إلى أنه كان في الفرقة الثامنة دفاع جوي.

وأضاف أحمد فؤاد سليم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إنه خلال تلك الفترة كان في نهاية مشروع تدريبي للفرقة الثامنة، وأنه كان حكمدار طقم وسط العمليات، وكان يستقبل رديف الجيش لتدريبهم، مؤكدا أنهم كانوا متفائلين خلال أيام المشروع، وحتى قبل لحظة العبور.

انتهت الفنانة الكبيرة دينا اليوم الأربعاء من تصوير مشاهد فيلمها الجديد جوزني والذي تقوم ببطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، وذلك داخل احدى الفيلات بمنطقة المنصورية.

يقام الآن حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط، داخل مكتبة الإسكندرية وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنان محيى إسماعيل ومحمود حميدة الذي تم اختياره لكى تحمل هذه الدورة أسمه.

حرص مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط تقديم لمسة وفاء للنجوم الراحلين عن عالمنا هذا العام ولعل من ابرزهم هشام سليم والذى خطف الأنظار وتصفيق الحضور ودلال عبد العزيز وسمير غانم وهدى صادق والمخرج على عبد الخالق ومها أبو عوف.

فاجأ الفنان محيي إسماعيل، جمهور مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ 38 فى حفل الافتتاح، واقتحم المسرح ليحتفل بالفنان محمود حميدة.

حرص ضيوف مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ 38 هلى احتفاء خاص بالفنانة دنيا سمير غانم لحظة تكريمها فى المهرجان.

علقت الفنانة دنيا سمير غانم علي تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.