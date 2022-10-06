عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جائزة الإعلام المرئي..منى الشاذلي تكشف رد أفعال لميس الحديدى وشيريهان أبو الحسن

منى الشاذلي
منى الشاذلي

عبرت الإعلامية منى الشاذلي، عن فرحتها وتقديرها بالتكريم والفوز بجائزة الإعلام المرئي، في جائزة الإعلام العربي.

 

 

txt

منى الشاذلي تعرض صورًا لـ هشام سليم فى مرحلة الطفولة

وقالت منى الشاذلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، إن الجائزة لها وضع خاص، وفرحنانا بمجهود زملائي، وان الإعلام المرئي المصري مقدر من العالم العربي. 
أضافت منى الشاذلي، أن الفوز بجائزة الإعلام المرئي بمثابة تقدير للإعلام المصري، وفخورة بالحصول على جائزة الإعلام العربي.

 

الفوز بهذه الجائزة بناء على مجهود جماعي


وتابعت منى الشاذلي، أن الفوز بهذه الجائزة بناء على مجهود جماعي، وبرنامجي تصنيفه إنساني وليس اجتماعي فقط، الجائزة مستحقة واسعدت كل الصحفيين والاعلاميين المصريين.

وأكملت منى الشاذلي، أن رد أفعال الإعلامية لميس الحديدى والاعلامية شيريهان أبو الحسن والزملاء الصحفيين والتضفيق الحاد أمرا في غاية الروعة.

https://youtu.be/CVMRTFEUJiM
........................................................................
 

الإعلام المرئي الإعلام العربي منى الشاذلى الإعلامية منى الشاذلي الفوز جائزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

تفاصيل عودة فتاة القطار بعد45 عاما..ووالدتها: فقدت الوعي لما عرفت إنها عايشة

موضوعات متعلقة

أحمد بن راشد: منتدى الإعلام العربي ساحة للحوار لتأكيد القدرة على مواكبة المتغيرات

ترشيحاتنا

ضد أمريكا .. أول تعليق من كوريا الشمالية على التجارب الصاروخية الأخيرة

أكبر مستوى للتضخم منذ 30 عاما.. لماذا رفعت تونس سعر الفائدة؟

نقابة الأطباء عن واقعة طفلتي الإسكندرية: تم احتجاز الصيدلانية وحبس العاملين

سعر صرف الدولار بـ 10 بنوك مصرية اليوم الخميس 6-10-2022

الثاني في دقائق .. كوريا الشمالية تتحدى أمريكا بصاروخ باليستي جديد

دعاء الرسول قبل النوم لجلب الرزق .. 12 كلمة لا ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها في مهرجان الإسكندرية| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم؟

تبكي عندما تتألم .. نصيحة من هاني الناظر للرجال المتزوجين

فائدة جديدة لعقار الفياجرا .. تعالج أشرس أنواع السرطان

فيديو

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السيارات في مصر.. ڤيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ