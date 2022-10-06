جائزة الإعلام المرئي..منى الشاذلي تكشف رد أفعال لميس الحديدى وشيريهان أبو الحسن

عبرت الإعلامية منى الشاذلي، عن فرحتها وتقديرها بالتكريم والفوز بجائزة الإعلام المرئي، في جائزة الإعلام العربي.

وقالت منى الشاذلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، إن الجائزة لها وضع خاص، وفرحنانا بمجهود زملائي، وان الإعلام المرئي المصري مقدر من العالم العربي.

أضافت منى الشاذلي، أن الفوز بجائزة الإعلام المرئي بمثابة تقدير للإعلام المصري، وفخورة بالحصول على جائزة الإعلام العربي.

الفوز بهذه الجائزة بناء على مجهود جماعي



وتابعت منى الشاذلي، أن الفوز بهذه الجائزة بناء على مجهود جماعي، وبرنامجي تصنيفه إنساني وليس اجتماعي فقط، الجائزة مستحقة واسعدت كل الصحفيين والاعلاميين المصريين.

وأكملت منى الشاذلي، أن رد أفعال الإعلامية لميس الحديدى والاعلامية شيريهان أبو الحسن والزملاء الصحفيين والتضفيق الحاد أمرا في غاية الروعة.

https://youtu.be/CVMRTFEUJiM

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