منى الشاذلي تعرض صورًا لـ هشام سليم فى مرحلة الطفولة

عرضت الإعلامية منى الشاذلي صورًا لـ الفنان الراحل هشام سليم، وهو فى عمر عامين، وصورة أخرى وهو فى الصف الأول، الابتدائي، وذلك خلال الحديث عن الراحل، فى أول حلقة لها بعد رحيل هشام سليم.

وعرض منى الشاذلي جزء من حوارها بحلقة سابقة مع الراحل، وقد قال الراحل هشام سليم، أن صورة فى الصغر كانت مميزة، وان والدته كان تصر على تصويره بطريقة معينة لإظهار علامة مميز فى الوجه.

وكشف الراحل خلال الفيديو، أن منذ الصغر تربى على احترام الآخر، وأنه لم يتسبب فى عمل مشكلة مع أحد، وكان يعنف أى شاب يعاكس أى فتاة، فى الشارع.



وقالت منى الشاذلي خلال تقديمها برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، إن الراحل ابن أصول، وفنان كبير وراقٍ، فالراحل عانى فى صمت، ورحل في سلام.

ولفتت إلى أن هشام سليم تحمل الكثير فى فترة مرضه، وأن جميع أعمال هشام سليم كانت مميزة للغاية، وسيظل الجميع يتذكرها بالخير.

منى الشاذلي تكشف عن سر بينها وبين هشام سليم

وتحدث منى الشاذلي عن سر بينها وبين هشام سليم كان من عام ونصف، قائلة :" كنت فى جنازة و اتصلت بهشام من أجل السلام عليه، و اسأله عن سبب غيابه"، وأكدت منى أن الراحل أخبرها بأنه مصاب بالسرطان، ويحصل على كيماوي، وطالبها بحفظ السر، وعدم الإفصاح به لأحد.

ولفتت إلى أنها ظلت كل فترة تتحدث معه، ولكن قبل الوفاة اتصل بها، وأكد لها أنه فى المرحلة الأخيرة، والرابعة من المرض.

وتابعت :" شعرت بصدمة عندما سمعت أنه فى الفترة الأخيرة، وأنه كان يتعايش مع المرض بسلام".

وقامت منى بعرض جزء من حلقة سابقة لها مع الراحل هشام سليم، من 5 سنوات.

