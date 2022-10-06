شبانة لجمهور الأهلي عن القميص الجديد:لا تفكر بسطحية ولا تهتم بصغائر الأمور..فيديو

وجه الإعلامي محمد شبانة، رسالة لجماهير النادي الأهلي، عقب الانتقادات التي يشهدها قميص النادي الأهلي في تعاقده الجديدة مع شركة ملابس عالمية.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، السوشيال ميديا مكان يختبىء فيه الجبناء، لذلك أريد أن أرسل رسالة لجماهير الأهلي، الأهلي يعيش حالة اقتصادية جديدة، الأهلي يعيش نقلة اقتصادية في كيانه.

رسالة شبانة للأهلي..

وأكمل شبانة، أريد أن أوجه رسالة للجماهير :"لا تفكر بسطحية ولا تهتم بصغائر الأمور".

وأضاف شبانة، أشهر ماركة في العالم تفتخر الآن بارتداء الأهلي لملابسها.