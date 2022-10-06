قبل الإعلان عن الفائز بها.. معلومات عن جائزة نوبل في الأدب

ساعات قليلة تفصلنا عن الاعلان على الحائزة على جائزة نوبل في الأدب للعام الحالي، والمقرر الاعلان عنها ظهر اليوم.

ونرصد في هذا التقرير أبرز المعلومات عن جائزة نوبل للأدب.

جائزة نوبل في الأدب، هي جائزة سنوية تمنح منذ سنة 1901 لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبي وأظهر مثالية قوية حسب وصف ألفرد نوبل في وصية المؤسسة لهذه الجائزة.

تفتح الجائزة، الأعرق والأكثر إعلامية وشهرة في العالم، للفائز بها أبواب العالم وتسلط الضوء على المؤلف وعمله، ما يتيح له ترويجا على نطاق عالمي واعترافا.

تكرم الجائزة أساسا الروائيين والشعراء والكتاب المسرحيين، غير أن قائمة الفائزين تشمل أيضا ثلاث فلاسفة رودلف أوكن وهنري برجسون وبيرتراند راسل، ومؤرخ تيودور مومسن، ورجل دولة ونستون تشرشل لخطاباته السياسية، وفي 2013، أصبح آليس مونرو أول كاتب شبه متخصص في القصص.

وتأخذ الجائزة في بعض الأحيان أبعادا سياسية، كالوقوف في وجه الدول الشمولية، فقد فاز بالجائزة عدة كتاب منفيين أو معارضين ممنوعين من النشر في بلدانهم.

يدخل في هذه الخانة كل من ميغل أنخل أستورياس وبوريس باسترناك وبابلو نيرودا وألكسندر سولجنيتسين وجاو كسينغجيان.

يحصل الفائز بجائزة نوبل على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغ من المال، يعتمد مقدار المال الممنوح للفائز على الإيرادات التي جمعتها مؤسسة نوبل في ذات العام، إذا حصل أكثر من مرشح على جائزة نوبل، تُوزع المكافئة المالية على الفائزين بالتساوي فيما بينهم، أو يحصل أحد المرشحين على نصف الجائزة ويقتسم الفائزان الآخران النصف الآخر.

تأرجحت قيمة الجائزة منذ بدايتها، ولكنها ظلت ثابتة في الآونة الأخيرة اعتبارًا من عام 2012 بحوالي 8 ملايين كرونة سويدية أي مليون ومئة ألف دولار أمريكي، بعد أن كانت قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية، لم تكن تلك أول مرة تقل فيها قيمة الجائزة، ففي البداية كانت قيمة الجائزة 150,782 كرونة سويدية في عام 1901 ما يعادل 8,123,951 كرونة سويدية في عام 2011، ومنذ ذلك الحين انخفضت قيمة الجائزة في بعض الأحيان حتى وصلت إلى 121,333 كرونة في عام 1945 ما يعادل 2,370,660 كرونة في عام 2011، ومنذ ذلك الحين ارتفعت قيمة الجائزة من جديد حتى وصلت إلى ذروتها في عام 2001 بما يعادل 11,659,016 كرونة سويدية في عام 2011.

يحصل الفائز أيضًا على دعوة لإلقاء محاضرة في ستوكهولم خلال أسبوع نوبل، ويختتم الحدث بحفلة منح الجائزة ومأدبة تُقام في العاشر من شهر ديسمبر.