صمود الجنود المصريين.. كواليس حرب أكتوبر بثقافة شمال سيناء

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، من خلال إقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى،في إطار الاحتفالات بانتصار اكتوبر العظيم التي تقيمها الهيئة برئاسة المخرج هشام عطوة.

نظمت ادارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة ثقافة شمال محاضرة حول "العبور من نصر اكتوبر للجمهورية الجديدة" حاضرها الكاتب محمود طبل، والعميد فؤاد طبل عن الذكرى 49 من انتصار اكتوبر عام 1973 وكيف تم الاعداد للمعركة من قبل القادة العسكريين المصريين وتأهيل الجنود المصرية ورفع معناوياتهم لهذه المعركة التى انتظرتها القوات المسلحة بالكامل والشعب المصرى لانها كانت بالنسبة لهم معركة العزة و الكرامة واسترداد الأرض.

كما تحدث عن صمود الجنود المصرية فى عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف الحصين الذى ابهر العالم، وتحدث عن الحكمة فى التوقيت التى تمت فيه المعركة وعقب انتهاء المحاضرة دار حوار ايجابى بين الحاضرين والمحاضرين حول ماتم بالمعركة، بحضور مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، و مدير الادارة القانونية.