ربنا مش بيضيع تعب حد..تعليق المكرمين من السيسي باحتفالية المولد النبوي|شاهد

خصص برنامج من مصر، للإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، فقرة عن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجموعة من الشخصيات في احتفالية المولد النبوي الشريف.

وخلال مداخلة هاتفية، عبر الشيخ محمد فتحي خشبة مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية الأسبق، عن عميق فرحته وتقديره بالتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الشيخ محمد فتحي خشبة مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية الأسبق، إن هذا الوسام على صدري لاحفادي وزملائي، ولم أتوقع هذا الوسام، مصيفا أن سعدت كثيرا بالتكريم بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

فرحت بالتكريم ومفاجأة سعيدة

من جانبها علقت الدكتورة جنيه محمود رذيس الإدارة الطبية بمستشفى الدعاة، أن فرحت بالتكريم ومفاجأة سعيدة، وحسيت إن ربنا مش بيضيع تعب حد ابدا.

