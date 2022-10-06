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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الوداع الأخير.. فورد GT تظهر بنسخة استثنائية | صور

Ford GT
Ford GT

تحتفل شركة فورد بفوزها في سباق لومان 2016 بفرنسا من خلال انتاج إصدار خاص وأخير من سيارة Ford GT، وستبدأ فورد في تسليم نسخة 2022 Ford GT LM Edition فور انتهاء الإنتاج بحلول نهاية العام، وتتلقى السيارة لمسات تصميم خارجية وداخلية فريدة تفصلها عن بقية سلسلة إنتاج GT.

Ford GT

ستأتي جميع نسخ GT باللون الفضي، مع اختيار العملاء إما لمسات حمراء أو زرقاء ، حيث كانت السيارة الفائزة في لومان ترتدي اللونين الأحمر والأزرق، وسيتم استخدام كلا اللونين على الأجزاء الهوائية الديناميكية والسفلية للسيارة مثل الفاصل الأمامي والعتبات الجانبية والأبواب والناشر الخلفي، ويظهر اللون أيضًا على أجزاء المرآيا وفتحات المحرك.

Ford GT

ترتدي السيارة عجلات من ألياف الكربون المكشوفة قياس 20 بوصة، وتتميز إما بلمسات أسطوانية داخلية باللون الأحمر أو الأزرق، وستقوم فورد بتثبيتها في السيارة بصواميل من التيتانيوم وتدهن ملاقط مكابح بريمبو بالورنيش الأسود، كما تم الانتهاء من التصميم بأنابيب عادم من التيتانيوم، وشارة خلفية من التيتانيوم مكتوب عليها GT LM بطباعة ثلاثية الأبعاد.

Ford GT

يستمر اللون الأزرق أو الأحمر في الداخل، مع اللون الذي يزين مقعد السائق المغطى بألياف الكربون، وتأتي السيارة بمقعد الراكب مغطى بجلد الكانتارا مع درزات بارزة تتناسب مع لون مقعد السائق.

Ford GT

يغطي جلد الكانتارا لوحة القيادة، والبطانة الأمامية والأعمدة، وتكمل اللمسات المصنوعة من ألياف الكربون على الكونسول الوسطي، والركائز الأمامية، ومسجلات التهوية، الترقيات المرئية.

Ford GT

ستتوفر السيارة السيارة الرياضية Ford GT بمحرك EcoBoost V6 من انتاج وتطوير شركة فورد، بسعة 3.5 لتر، والتي تنتج قوة تصل الى 660 حصانًا (392 كيلووات)، وسيتم انتاج 20 نسخة فقط منها.

 

ستنهي شركة فورد إنتاج GT في ديسمبر، لتختتم تشغيل السيارة بشكل نهائي، ووصل عدد إجمالي النسخ التي تم انتاجها الى 1350 سيارة.

فورد Ford GT 2022 Ford GT LM Edition Ford EcoBoost

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