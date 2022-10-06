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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلفان: أمريكا الوقت عندما تخفض أسعار النفط ترفع فيه الغاز على أوروبا

صدى البلد

نشر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”.

 

وكتب ضاحي خلفان “ الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تطلب فيه من الآخرين تخفيض اسعار النفط ترفع فيه أسعار الغاز على أوروبا....نحن في عالم غريب..العدالة مفقودة ” .

 

يذكر أن ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "باني مصر الحديثة".

وقال خلفان، على حسابه بموقع "تويتر": "الرئيس عبد الفتاح السيسي، "باني مصر الحديثة.. أبدع في فترة زمنية وجيزة.. هو وفريق عمله".

وأضاف في تغريدة أخرى: "أرادت إثيوبيا أن تحبس الماء عن مصر.. ففاض عطاء ربك خلف السد العالي.. حرك الله سحبه لتمطر على أم الدنيا.. سبحان الرزاق".

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