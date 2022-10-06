عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احتفالات أكتوبر.. لطفي لبيب يكشف كواليس خاصة عن العبور

لطفي لبيب
لطفي لبيب

كشف الفنان لطفي لبيب تفاصيل مشاركته في حرب أكتوبر وعبوره القناه والنصر العظيم.

وقال "لطفي" في تصريحات ل"صدى البلد":  كنت من اوائل الكتائب التي عبرت القناة، وانتظرنا وقتها دخول الطيران لنحقق نصرنا العظيم واحتفلنا  على أرضنا بعد تحريرها من العدو، وأيام الجيش كانت أجمل أيام عمري، وتلك اللحظة الفارقة في تاريخنا لاتنسي أبدا، وفي كل ذكرى لإنتصارات أكتوبر يمر شريط حياتي في تلك اللحظة أمامي وأشعر بالفخر.

وتابع:" حان الوقت لتخليد الجندية المصرية مثل حرب ٥٦ التي لم نرى عنها فيلم حربي، ويجب ان نقدم الاعمال الحربية التي تليق بنا وبجيشنا وتليق بالحدث نفسه.

بكاء لطفي لبيب في ختام مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

لطفي لبيب: لن أشارك في الجزء الثاني من كدة رضا لهذا السبب|خاص

وكان قد أكد الفنان لطفي لبيب في تصريحات لـ "صدى البلد" انه لا يعلم شيئا عن وجود جزء ثان من فيلم كده رضا.

وعن امكانية وجوده في العمل اذا وجد جزء ثان منه قال:" حتى اذا وجد جزء ثان من العمل فأنا لن اشارك فيه خاصة ان وضعي الصحي حاليا لا يسمح".

وكشف الفنان أحمد حلمي فى رده على أحد متابعيه على موقع التغريدات العالمي تويتر، عن نيته في تقديم جزء ثان من فيلم كده رضا.

ووجه متابع طلبا إلى أحمد حلمي قائلاً : حلمي ما تفكك من الكلام ده وتعمل جزء تاني من كده رضا .

ورد حلمي على المتابع قائلاً : هيحصل ، ناس كثير جدا سألوني وهنلبي رغباتهم أكيد .. الفيلم بيتكتب دلوقتي .

فيلم "كدة رضا" من إنتاج عام 2007، وشارك حلمي في بطولته مع منة شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب ومن تأليف أحمد فهمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم حول ثلاث توائم أنجبتهم أمهم وماتت وتركتهم مع الأب النصاب، وأوصته ألا يعطيهم إلا المال الحلال ويدع النصب والاحتيال فامتثل لمطلب زوجته، ولكن لخوفه من الحسد ومما قد يصيب أبناءه في الجيش كما حدث له ولإخوانه وحرصاً على توفير مصاريف دراستهم جميعاً، قرر ألا يظهرهم إلا كشخص واحد وأخرج لهم جميعاً أوراقا رسمية باسم شخص واحد وهو "رضا".

حرب اكتوبر انتصارات أكتوبر فيلم كده رضا احتفالات اكتوبر انتصارات أكتوب لطفي لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

مباشر الآن لحظة بلحظة.. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا 3-2 في الدوري الأوروبي

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة الكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم البرازيلي مارسينهو

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

الأوبرا تطلق فعاليات مهرجان المنيا للموسيقى والغناء

تكريم دنيا سمير غانم ومحمد عبد العزيز.. كل ماتريد معرفته عن مهرجان الإسكندرية قبل انطلاقه غدا

نور النبوي وحبيبة مرزوق يشاركان في ندوة للتعريف بالمبادرة العالمية للأمم المتحدة

هدى المفتي تكشف تفاصيل فيلم «حظك اليوم»

21 فيلما في مسابقة الفيلم القصير بمهرجان الإسكندرية السينمائي

بلقيس فتحي: فخورة بمشاركتي للمرة الثانية في احتفالات أكتوبر

تفاصيل أغنية إد شيران مع بوكيمون

مؤلفات وطنية.. الأوبرا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

ترشيحاتنا

بعد شائعات مرضه واعتزاله .. رد قوي من جورج وسوف

الكهرباء تكشف حقيقة رفع الأسعار في يناير المقبل

حقيقة دخول رضوى الشربيني مجال التمثيل

مشيدا بدور وزيرة التضامن: مصطفى بكري: نيفين القباج نموذج مشرف ..فيديو

الكرملين: تصريحات زيلينسكي بشأن توجيه ضربات إلى روسيا دعوة لبدء حرب عالمية

كواليس وصول بعثة الأهلي لتونس قبل مواجهة الاتحاد المنستيري.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الافتتاح الرسمي بمؤتمر المناخ.. تشغيل تجريبي لـ4 محطات بالخط الثالث للمترو

عودة أرضنا الغالية.. نجوم الفن يتحدثون لـ "صدى البلد" في ذكرى انتصار أكتوبر

بفستان مخملي .. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. بطاطا بالشيكولاتة

فيديو

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

تريندات أشعلت السوشيال ميديا.. محاكمة هبة قطب وخطأ بقميص الأهلي الجديد

إغلاق المدارس غير الآمنة وعدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات| قرارات هامة من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ