احتفالات أكتوبر.. لطفي لبيب يكشف كواليس خاصة عن العبور

كشف الفنان لطفي لبيب تفاصيل مشاركته في حرب أكتوبر وعبوره القناه والنصر العظيم.

وقال "لطفي" في تصريحات ل"صدى البلد": كنت من اوائل الكتائب التي عبرت القناة، وانتظرنا وقتها دخول الطيران لنحقق نصرنا العظيم واحتفلنا على أرضنا بعد تحريرها من العدو، وأيام الجيش كانت أجمل أيام عمري، وتلك اللحظة الفارقة في تاريخنا لاتنسي أبدا، وفي كل ذكرى لإنتصارات أكتوبر يمر شريط حياتي في تلك اللحظة أمامي وأشعر بالفخر.

وتابع:" حان الوقت لتخليد الجندية المصرية مثل حرب ٥٦ التي لم نرى عنها فيلم حربي، ويجب ان نقدم الاعمال الحربية التي تليق بنا وبجيشنا وتليق بالحدث نفسه.

وكان قد أكد الفنان لطفي لبيب في تصريحات لـ "صدى البلد" انه لا يعلم شيئا عن وجود جزء ثان من فيلم كده رضا.

وعن امكانية وجوده في العمل اذا وجد جزء ثان منه قال:" حتى اذا وجد جزء ثان من العمل فأنا لن اشارك فيه خاصة ان وضعي الصحي حاليا لا يسمح".

وكشف الفنان أحمد حلمي فى رده على أحد متابعيه على موقع التغريدات العالمي تويتر، عن نيته في تقديم جزء ثان من فيلم كده رضا.

ووجه متابع طلبا إلى أحمد حلمي قائلاً : حلمي ما تفكك من الكلام ده وتعمل جزء تاني من كده رضا .

ورد حلمي على المتابع قائلاً : هيحصل ، ناس كثير جدا سألوني وهنلبي رغباتهم أكيد .. الفيلم بيتكتب دلوقتي .

فيلم "كدة رضا" من إنتاج عام 2007، وشارك حلمي في بطولته مع منة شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب ومن تأليف أحمد فهمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم حول ثلاث توائم أنجبتهم أمهم وماتت وتركتهم مع الأب النصاب، وأوصته ألا يعطيهم إلا المال الحلال ويدع النصب والاحتيال فامتثل لمطلب زوجته، ولكن لخوفه من الحسد ومما قد يصيب أبناءه في الجيش كما حدث له ولإخوانه وحرصاً على توفير مصاريف دراستهم جميعاً، قرر ألا يظهرهم إلا كشخص واحد وأخرج لهم جميعاً أوراقا رسمية باسم شخص واحد وهو "رضا".