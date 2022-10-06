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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لو خارج أو مسافر.. أعرف حالة المرور على الطرق الصحراوية والرئيسية

الطريق الدائري
الطريق الدائري

حالة المرور اليوم الخميس مع ساعات الصباح الأولى على الطرق الصحراوية والسريعة والمحاور الرئيسية، والتي تشهد حالة تامة من الاستقرار على كافة الأنحاء والمناطق، بدون مؤثرات أو بلاغات لغرفة الإدارة العامة للمرور، ويقدم موقع صدى البلد الحالة المرورية الصباحية اليوم للمسافرين بين المحافظات المختلفة و مستخدمي الطرق والمحاور الرئيسية.

تستقر حالة المرور الصباحية على الطريق الدائري في القاهرة الكبرى، حيث تستقر حركة المرور على الطريق الدائري بمناطق دار السلام والمعادي حتى التقاطع مع طريق الأوتوستراد، مع استقرار حالة المرور بمناطق القطامية والقاهرة الجديدة وصولا إلى السلام والمرج.

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حالة المرور على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

أيضا تستقر حالة المرور على الطريق الدائري، بمناطق مؤسسة الزكاة والتقاطع مع طريق شبرا - بنها الحر، وطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، مع استقرار حركة المرور تماما على الدائري بمناطق الوراق ومسطرد حتى مناطق إمبابة والقومية العربية، وصولا إلى مناطق صفط اللبن والتقاطع مع محور 26 يوليو.

وتستقر حركة مرور السيارات على الطريق الدائري بمناطق محور المريوطية، ومناطق المتحف المصري الكبير ومخرج الإسكندرية الصحراوي وصولا إلى طريق الواحات، مع استقرار حالة المرور على مناطق المنيب وشارع البحر الأعظم، ومناطق كورنيش النيل وصولا إلى المعادي.

حملات مرورية

فيما تستقر حركة مرور المركبات على الطريق الدائري الأوسطي، وأيضا الطريق الدائري الأقليمي، حيث يشه الطريق الدائري الأوسطي استقرار في حالة المرور على أغلب الأنحاء من مناطق أكتوبر وحتى مناطق العاصمة الإدارية، وعلى الطريق الدائري الإقليمي بكامل قطاعاته.

بينما يشهد محور 26 يوليو استقرارا في حركة المرور بالاتجاهين القادم والمتجه من وإلى مناطق الشيخ زايد، مع استقرار حالة المرور على محوري روض الفرج والضبعة بالاتجاهين، مع استقرار الحالة العامة على طريق شبرا - بنها الحر.

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وعن حالة المرور على الطرق الصحراوية اليوم، الخميس، تستقر حالة المرور على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

وتستقر حركة المرور على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء.

الطريق الدائري

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

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أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتي فى مقدمة خدمات الطوارئ، أرقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

سيارة الاغاثة المرورية

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180
- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444
- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122
- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166
- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364
- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258
- رقم مرور أكتوبر 38355532
 

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