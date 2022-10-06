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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان وردي.. نسرين طافش تخطف الأنظار من أمام برج إيفل

صدى البلد

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نسرين  طافش في الصور بإطلالة صيفية متميزة مرتدية فستان بينك بالوان وردية من رحلتها بباريس، مما نال اعجاب متابعيها.

 

وتداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الصادمة لمراحل تطور شكل النجمة السورية نسرين طافش بعمليات التجميل. 

تم تداول هذه الصور بين النشطاء بكثرة  وقد تم   ترشيح نسرين طافش منذ فترة   للقب صاحبة أجمل وجه.

وعلق رواد السوشيال ميديا على صورها اتحولت وآخرون إحنا اتصدمنا. 

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