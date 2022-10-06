خلال أسبوع.. تحرير 611 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، خلال الأسبوع الماضي.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

تحرير 611 محضرًا تموينيًا متنوعًا بسوهاج

وأوضح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج لـ صدى البلد، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 611 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 29 سبتمبر الماضي حتى 5 أكتوبر الجاري.

وتنوعت المحاضر بين:"نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، وغيرها من المحاضر في مجال الأسواق.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.