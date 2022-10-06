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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

سفير تنزانيا بالقاهرة يشيد ببرنامج القيادات النسائية الأفريقية بالقومي للحوكمة

صدى البلد

 

استضاف السفير التنزانى بالقاهرة ايمانويل نتشيمبى كلا من الدكتورة حنان رزق مدير مركز التنمية الأفريقى التابع للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة والمنسق العام لبرنامج القيادات النسائية الأفريقية وعضوات الوفد التنزانى المشارك بفعاليات التدريب بالقاهرة وعددهم ثمان سيدات، وذلك على هامش النسخة الرابعة لبرنامج القيادات النسائية الأفريقية الخاصة بالتغير المناخى الذى استضافته الحكومة المصرية فى الفترة من 13 و حتى 19 سبتمبر 2022.

وأشاد السفير ببرنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية بصفته أحد المبادرات الإقليمية المهمة التى تقدمها وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية المصرية التى تعمل على تمكين المرأة الأفريقية ودعمها للقيام بدور فعال لتحقيق أهداف أجندة القارة الأفريقية للتنمية المستدامة 2063.، موجهًا الشكر للحكومة المصرية على القيام بمبادرات مهمة كثيرة على مستوى القارة لتمكين جميع فئات المجتمع وتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك للتغلب على التحديات التى تواجه أبناء القارة.

وأعربت المتدربات عن مدى الاستفادة من موضوعات البرنامج المتنوعة والتى ستمكنهن من بحث امكانية تطبيق المبادرات والمشروعات الناجحة التى تم تسليط الضوء عليها فى مجالات العمل المناخى المشترك وتمكين المرأة ومكافحة الفساد وتطبيقات الحوكمة الرشيدة.

ومن جانبها، أثنت الدكتورة حنان رزق على إشادة السفير التنزانى وأعضاء البعثة الدبلوماسية التنزانية بمصر ببرنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبى وأبرزت الدور الفعال الذى يقوم به المعهد القومى للحوكمة و التنمية المستدامة لدعم جميع فئات المجتمع الأفريقي من خلال مجموعة متميزه من الورش والبرامج التدريبية التى تقدمها النافذة التدريبية الأفريقية للمعهد (تنمية)على مدار الثلاث سنوات الماضية.

يشار إلى أن تدريب القيادات النسائية الأفريقية بالقاهرة امتد لمدة خمسة أيام متتالية وحضره 58 سيدة من عشرين دولة أفريقية ممن يتقلدن مناصب رفيعة بالجهات الحكومية الأفريقية المختلفة و الجامعات الحكومية الى جانب ممثلى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

التنمية المستدامة وزارة التخطيط الحكومة المصرية التنمية الاقتصادية المعهد القومى للحوكمة

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