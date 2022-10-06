الإثنين.. بدء تسكين طلاب جامعة الأزهر والحاصلين على تقدير عام جيد

قرر رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بالأزهر قبول جميع الطلاب الحاصلين على تقدير عام (جيد) جميع الفرق ومختلف الكليات والمتقدمين (سكن عادي) على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة بالمرحلة الأولى: (فرق نهائية/ سنوات النقل) جميع الكليات.

الإدارة المركزية للمدن الجامعية بالأزهر

ولم تظهر أسماؤهم من خلال رابط موقع الاستعلام بالقبول بالمدن الجامعية، وينطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدن الجامعية وفي حدود الأماكن المتاحة، وذلك يوم الاثنين الموافق ١٠ /١٠/ ٢٠٢٢م، ويرجى مراجعة رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية؛ لمعرفة نتيجة القبول، وتجهيز أوراق الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال اللينك الآتي اضغط هنا

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، باستيعاب أكبر عدد من الطلاب بالسكن الجامعي؛ للتيسير على الطلاب بالجامعة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

تفقد انتظام العملية التعليمية بكليتي التربية الرياضية للبنات والدراسات الإنسانية

وفي إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، للوقوف على انتظام العملية التعليمية في الأسبوع الأول من بدء الدراسة التي بدأت السبت الماضي.

قام الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بجولة تفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية شملت كليتي التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدراسات الإنسانية في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 م.

وخلال الجولة قدم نائب رئيس الجامعة التهنئة لبناته الطالبات بالعام الدراسي الجديد، كما قدم لهم التهنئة بحلول ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحلول الذكري ال 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتفقد فكري القاعات الدراسية، واطمأن على انتظام المحاضرات وفقا للجداول الدراسية المعلنه سابقا.

وتابع أيضا عمليات التسكين بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر لطالبات الكلية.

جاء ذلك بحضور اميمة فهمي عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة داليا خيري عبد الوهاب عميدة الكلية، والدكتور محمود إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكليتين.