عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي : هذا العام يلتحم المولد النبوي الكريم مع نصر أكتوبر العظيم

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي إن هذا العام يلتحم المولد النبوي الكريم مع نصر أكتوبر العظيم، هذا الالتحام بين النصر ومولد الرحمة، يدفعنا إلى أن نتحدث عن المكارم التي أكرمنا بها الله لنسعد في حياتنا. 

فتاوى تشغل الأذهان .. خالد الجندي : هذا هو الوصف الدقيق لوجه سيدنا محمد .. حكم من يشرب السجائر في المسجد

خالد الجندي: لا مزايدة على المصريين والرئيس في حب الرسول واحترامه وإجلاله


ووجه الجندي التحية إلى شهدائنا الأبطال، الذين هم عند حسن ظن بلادهم بهم دائما وأبدا، ولولاهم لضاع كل شيء وانتهى كل شيء، سواء الأرض أو المال، وكنا في أسوأ حال.

وأضاف: كان المدرسين يشحذون القلوب في المدارس والفصول، والخطاب السياسي تكلم عن التأهب للمعركة الفاصلة، والخطباء في المساجد كانوا يتحدثون عن شجاعة المصطفي - صلى الله عليه وسلم - وكان الناس في حالة من القوة والعزيمة، كانت الجرائد تنضح بالأمل والتشبث، حتى الأغاني الطربية في هذا الوقت، كانت غامرة بالتوكل على الله والإيمان بالله، كانت الكنائس والمساجد والبيوت كلها تحث على الشجاعة وترقب لحظة الثأر وتستعد لهذه اللحظة الحاسمة الأتية لا محالة.

وتابع: تعلمت من هذه الفترة أنه لابد من الشجاعة، وكانت أكثر سنة تعلمنا فيها من صفات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اذكر الشيخ عبد الحليم محمود، والشيخ الشرباصي، كيف كانوا يبعثوا في أنفسنا الإيمان والمحبة والشجاعة، تأهباً للنصر ومازلنا نتجرع الفخر والعزة والمجد.

وعلق الذين حاربوا في أكتوبر ٧٣ هم زهرة شباب مصر وخلاصة رجال مصر، هؤلاء هم الذين قال فيهم سبحانه وتعالى: ( رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ)، وهم الذين قال الله فيهم: ( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)، كانت أمثلة ناضجة، وأمثلة صادقة لشباب لا يعرفون للخنوثة موضعاً ولا للرعونة مكاناً، تشبثوا برجولة القيم، ورجولة المواقف، فكانت أكتوبر ٧٣، نحن نترحم عليهم  ونتذكرهم لأنهم أدوا ضريبة كريمة مباركة لهذا الوطن.

في ذكرى السادس من أكتوبر والمولد النبوي الشريف نذكر أن الذي حدث من نصر مع التحام مع القيم الإيمانية، كانت أولي ثمراته أول لحظات العبور... فكانت صيحات العبور هي "الله أكبر".

واختتم قائلا: لابد أنت تتخلص من الحزن والوهن والكسل والإحباط والاستسلام الذين تقابل بهم مشاكلك الإرادية وليست النفسية، فتؤدي بك إلى هزيمة مؤكدة، يقول الله سبحانه وتعالي " بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة لكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

لا سامحكم الله .. كهربا يخرج عن شعوره بـ رسالة غامضة |شاهد

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

موضوعات متعلقة

ماذا تعني التنمية المستدامة ولماذا تشتبك معها دار الإفتاء ..مستشار المفتي يجيب

فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أدعية المولد النبوي الشريف .. الاحتفال الأفضل بخير الخلق أجمعين

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي.. كلمات تناسب الحدث العظيم

فتاوى تشغل الأذهان .. خالد الجندي : هذا هو الوصف الدقيق لوجه سيدنا محمد .. حكم من يشرب السجائر في المسجد

النشرة الدينية.. محمود التهامي يعلن عدم إقامة حفل المولد النبوي بساحة الإمام الحسين.. خالد الجندى: هذا هو الوصف الدقيق لوجه سيدنا محمد.. فيديو

الجعفري : إنشادي أمام الرئيس في احتفال المولد النبوي أبهج قلبي| خاص

وزير الأوقاف يهنئ مفتي تنزانيا بتكريم الرئيس ويناقشان سبل التعاون المشترك

ترشيحاتنا

منصة WATCH IT تعلن عن تخفيض في أسعار الاشتراكات.. تفاصيل

76 هدفا.. ميسي أكثر لاعب يسجل في دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا

ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

ميسي: بطولة كأس العالم بقطر هي الأخيرة لي مع الأرجنتين

بايدن لا يستبعد إمكانية عقد لقاء مع بوتين.. تفاصيل

تونسي وجزائري وراء اكتشاف هالاند .. تعرف عليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه ولا توب.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بظهورها| شاهد

بالحجاب.. ياسمين عبد العزيز تتألق باللون الأسود| شاهد

جمبسوت غريب.. أحدث إطلالات مي عمر على إنستجرام| شاهد

بنطال ممزق وتي شيرت.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

حماته كلمة السر.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع صيدلي حلوان |فيديوجراف

هل تواصل أسعار البيض الارتفاع ؟ توقعات هامة

عمليات تجميل وعروض زواج.. أبرز تصريحات نبيلة عبيد وسر بكائها على الهواء

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ