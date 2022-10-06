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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مينفعش نتريق على بنت | رضوى الشربيني تدعم ياسمين عز بعد التصريحات الجدلية

رضوى الشربيني - ياسمين
رضوى الشربيني - ياسمين عز

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني، على دعم الإعلامية ياسمين عز، بعد التنمر عليها بسبب  تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل.

وقالت رضوى الشربيني خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي: أرفض التنمر تماما على ياسمين عز وأي واحدة، ومينفعش نتريق على بنت بهدف أننا نبقى تريند، وأنا مقتنعة إن الإعلامية لازم يكون كلامها حلو زي مظهرها ويكون عقلها واعي لأن الجمال سبب من أسباب النجاح ولكن مينفعش نعتمد عليه.

علقت الدكتورة أشجان نبيل، استشاري التطوير المجتمعي، وخبيرة العلاقات الأسرية، على تصريحات الإعلامية ياسمين عز التى أثارت جدلًا فى الفترة الأخيرة.

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وقالت أشجان نبيل، إن مصر كان يضرب بها المثل فى الترابط الأسري، ولكن الفترة الأخيرة بعض الشخصيات التى تظهر على القنوات الفضائية تسبب مشكلات فى الأسر.


وأضافت خلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي،  أن كل شخص يخرج على الشاشة ويتحدث مع المواطنين عن الأشياء الأسرية يجب أن يكون دارس، ويكون متخصص، حتى لا يحدث مشكلات.

ولفتت إلى أن محاكم الأسرة الآن أصبحت ممتلئة بالقضايا الاسرية، وهناك أطفال كثيرة تعاني بسبب مشكلات الأب و الأم، وعلينا أن نتحرك لحل المشكلات.

وكشفت أن ياسمين عز ورضوي الشربيني، وهبة قطب، و مجموعة كبيرة من الشخصيات التى تظهر على التلفزيون تقوم بنشر أشياء غير صحيحة، وياسمين عز تقوم بدور ليس هو دورها. 

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