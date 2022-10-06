بينهم 4 أطفال.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام سيارة بعامود إنارة بأسيوط

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بطريق قريتي شطب / قرقارص في أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة باصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بطريق قريتي شطب / قرقاص ووجود مصابين.



انتقل الى موقع الحادث أحمد ثابت نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط وضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص اصطدام السيارة رقم ١٧٥٨ ص ق ل بعامود كهرباء بطريق شطب قرقارص.



أسفر الحادث عن إصابة كل من عفاف حسانين محمد ٦٠ عاما مقيمة قرية شطب، و محمد ابوالفضل عمر ٦٨ عاما و محمد مصطفى محمد سيد ١٢ عاما، و جورين مصطفى محمد ١٠ سنوات، و زينه مصطفى محمد سيد ٥ سنوات، و رنوى عصام محمد عبدالله ٥ سنوات مقيمين طهطا محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين الى مستشفى الايمان العام بالاربعين.

كما نتج ايضا وجود تلفيات بعامود الكهرباء وجاري الاصلاح واتخاذ اللازم بمعرفة هندسة كهرباء مركز أسيوط وتم التحفظ على السيارة بمعرفة مركز شرطة أسيوط، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.