عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على مسرح الأرينا.. شيرين عبد الوهاب تحيى حفلاً غنائيا في الكويت

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم ٢٩ من شهر أكتوبر الحالي على مسرح الأرينا بالكويت.

وبدأت شيرين عبد الوهاب فى الترويج للحفل عن طريق نشر البوستر الرسمي له عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليه قائلة: وحشتوني وحشتوني.. أشوفكم بتاريخ ٢٩ أكتوبر فى الكويت على مسرح الأرينا.


شيرين عبد الوهاب تقدم أغنية بمناسبة احتفالات بنصر أكتوبر


قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية بالمشاركة مع الطفل محمد أسامة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك احتفالا بالندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بـ نصر أكتوبر المجيد. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنىء الشعب المصري بنصر أكتوبر

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وتناول الاجتماع مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الإستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.

شيرين عبد الوهاب مسرح الأرينا بالكويت حفل غنائي الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

مباشر الآن لحظة بلحظة.. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا 3-2 في الدوري الأوروبي

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة الكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم البرازيلي مارسينهو

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

صناع فيلم فضل ونعمة يحتلفون بالعرض الخاص مع الجمهور فى جدة.. صور

وقف التعامل معهما.. بلاغ للنائب العام ضد شركتي إنتاج

بكلمات لرتيبة الحفني وحسن كامي.. الأوبرا تحتفل بعيدها 34

مسلسلات تجسد انتصارات أكتوبر.. السقوط في بئر السبع ورأفت الهجان الأبرز

أصدقاؤه يهنئونه كل عام.. لطفى لبيب يكشف كيف يحتفل بنصر أكتوبر

مخ تخين.. شذى تطرح أغنيتها الجديدة على يوتيوب

جبت جزمة جديدة.. محي إسماعيل يمازح بوسي شلبي خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية

جوزني.. صدى البلد فى كواليس فيلم دينا الجديد

ترشيحاتنا

رئيس رابطة تجار السيارات يعلن ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة

زيلينسكي: توقعنا بيانا صارما من وكالة الطاقة الذرية بعد ضم بوتين زابوريجيا

بعد شائعات مرضه واعتزاله .. رد قوي من جورج وسوف

الكهرباء تكشف حقيقة رفع الأسعار في يناير المقبل

حقيقة دخول رضوى الشربيني مجال التمثيل

مصطفى بكري: نيفين القباج نموذج مشرف ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الافتتاح الرسمي بمؤتمر المناخ.. تشغيل تجريبي لـ4 محطات بالخط الثالث للمترو

عودة أرضنا الغالية.. نجوم الفن يتحدثون لـ "صدى البلد" في ذكرى انتصار أكتوبر

بفستان مخملي .. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. بطاطا بالشيكولاتة

فيديو

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

تريندات أشعلت السوشيال ميديا.. محاكمة هبة قطب وخطأ بقميص الأهلي الجديد

إغلاق المدارس غير الآمنة وعدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات| قرارات هامة من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ