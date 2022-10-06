على مسرح الأرينا.. شيرين عبد الوهاب تحيى حفلاً غنائيا في الكويت

تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم ٢٩ من شهر أكتوبر الحالي على مسرح الأرينا بالكويت.



وبدأت شيرين عبد الوهاب فى الترويج للحفل عن طريق نشر البوستر الرسمي له عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليه قائلة: وحشتوني وحشتوني.. أشوفكم بتاريخ ٢٩ أكتوبر فى الكويت على مسرح الأرينا.



شيرين عبد الوهاب تقدم أغنية بمناسبة احتفالات بنصر أكتوبر



قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية بالمشاركة مع الطفل محمد أسامة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك احتفالا بالندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بـ نصر أكتوبر المجيد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنىء الشعب المصري بنصر أكتوبر

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وتناول الاجتماع مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الإستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.