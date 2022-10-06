إبراهيم عيسى: ذكرى نصر 6 أكتوبر أعظم يوم في تاريخ مصر الحديث

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ذكرى نصر 6 أكتوبر اليوم الأعظم في تاريخ مصر الحديثة، قائلا “لا يوجد يوم واحد في تاريخنا يمكنه أن ينافس هذا اليوم في أي شيء في العظمة والمجد والأثر والخلود والبطولة والعظمة المصرية وقوة المصري وعمق حضارته وعشق بلده”.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن يوم 6 أكتوبر هو يوم استثنائي في تاريخ مصر الحديث لم نعرف أن نعمل شيء قبله ولا بعده، مضيفا: "قرار السادات بالحرب لم يكن قرار فردي أو حدث عشوائيًا ولم يكن إجراءً انفعاليًا ولم يكن على الإطلاق إلا ما كانه في حرب أكتوبر".

وتابع: "حرب أكتوبر1973 يمكن الكلام عنها باطمئنان علمي وضمير مرتاح إنها العمل العلمي المدروس والمخطط المنظم الجماعي الديمقراطي الوحيد في حياة مصر، حيث أنه لا يوجد شيء أقدمت عليه الدولة المصرية على الأقل في عصر الجمهورية منذ عام 1954 وحتى الآن يستطيع أن يقول عليه الواحد عمل منظم علمي مخطط ديمقراطي إلا حرب أكتوبر.