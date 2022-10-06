عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: ذكرى نصر 6 أكتوبر أعظم يوم في تاريخ مصر الحديث

صدى البلد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ذكرى نصر 6 أكتوبر اليوم الأعظم في تاريخ مصر الحديثة، قائلا “لا يوجد يوم واحد في تاريخنا يمكنه أن ينافس هذا اليوم في أي شيء في العظمة والمجد والأثر والخلود والبطولة والعظمة المصرية وقوة المصري وعمق حضارته وعشق بلده”.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن يوم 6 أكتوبر هو يوم استثنائي في تاريخ مصر الحديث لم نعرف أن نعمل شيء قبله ولا بعده، مضيفا: "قرار السادات بالحرب لم يكن قرار فردي أو حدث عشوائيًا ولم يكن إجراءً انفعاليًا ولم يكن على الإطلاق إلا ما كانه في حرب أكتوبر".

وتابع: "حرب أكتوبر1973 يمكن الكلام عنها باطمئنان علمي وضمير مرتاح إنها العمل العلمي المدروس والمخطط المنظم الجماعي الديمقراطي الوحيد في حياة مصر، حيث أنه لا يوجد شيء أقدمت عليه الدولة المصرية على الأقل في عصر الجمهورية منذ عام 1954 وحتى الآن يستطيع أن يقول عليه الواحد عمل منظم علمي مخطط ديمقراطي إلا حرب أكتوبر.

إبراهيم عيسى حرب اكتوبر 6 اكتوبر القاهرة والناس حديث القاهرة الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة الكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم البرازيلي مارسينهو

مباشر الآن لحظة بلحظة.. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا 3-2 في الدوري الأوروبي

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

لا سامحكم الله .. كهربا يخرج عن شعوره بـ رسالة غامضة |شاهد

ترشيحاتنا

نجحت قواتنا المسلحة في اقتحام قناة السويس.. ننشر بيانات نصر أكتوبر 73

بعد وفاة والدي.. محمود عبد المغني: اشتغلت زمان في البلاط وورش الطوب..فيديو

بسبب إيبولا.. الولايات المتحدة تجري فحصا وتحويلا طبيا لجميع المسافرين من أوغندا

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

بعد سلسلة انتصارات.. أوكرانيا تكشف تفاصيل هجومها المضاد

شعبة العطارة: ارتفاع أسعار الفول المدمس لـ تأخير وصول الشحنات المستوردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مرخصة للبيع.. حقيقة وفاة 66 طفلا في الهند بسبب أدوية السعال

بـ أناقة لافتة .. ريم البارودي تحتفل بـ عيد ميلادها

حقيقة دخول رضوى الشربيني مجال التمثيل

الافتتاح الرسمي بمؤتمر المناخ.. تشغيل تجريبي لـ4 محطات بالخط الثالث للمترو

فيديو

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

تريندات أشعلت السوشيال ميديا.. محاكمة هبة قطب وخطأ بقميص الأهلي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ