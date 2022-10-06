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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة ٢ آخرين في اصطدام سيارة بعمود إنارة بـ بني سويف

مستشفي بني سويف الجامعي
مستشفي بني سويف الجامعي

لقى شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين مساء اليوم الخميس إثر تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بطزيق ميدوم دائرة مركز الواسطى  محافظة بني سويف، ونقلت الجثة والمصابان بسيارات الإسعاف إلي المستشفى المركزي.

 

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بطزيق ميدوم دائرة مركز الواسطى، نتج عنه مصرع شاب وإصابة 2 آخرين، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة وإيداع جثة المتوفى داخل مشرحة المستشفى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين والجنة إلي مستشفي الفشن المركزي، وتم إيداع جثة المتوفي داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق،

 

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