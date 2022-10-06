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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تشارك في احتفالية كلية القادة والأركان بذكرى انتصارات أكتوبر

صدى البلد

في إطار المشاركة في احتفالات مؤسسات الدولة المصرية بالذكرى التاسعة والأربعين لـ انتصارات أكتوبر المجيدة، شهد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفالية التي نظمتها كلية القادة والأركان، وحضرها اللواء أ.ح. أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان واللواء أ.ح. أشرف محمد فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية ولفيف من كبار رجال المؤسسة العسكرية، بمشاركة 25 دولة من مختلف دول العالم، تخليدًا لذكرى النصر العظيم.

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معرض الحرف التراثية

وشاركت الهيئة في فعاليات الاحتفال بيوم جمهورية مصر العربية وأيام دول الوافدين بمعرض للحرف التراثية والتقليدية من نتاج الورش التدريبية المتنوعة للحرف التراثية المصرية، تنسيق وتنفيذ الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وشاركت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال بمنتج متنوع من الجلود والحلي والديكوباج والنسيج المستحدث والطرق على النحاس والحفر على الصدف نتاج الملتقيات الثقافية للشباب "أهل مصر"، كما شاركت الإدارة العامة لاطلس المأثورات الشعبية بمعرض منتجات من خشب الأرو وورشة حية لخرط الخشب، إضافة إلى معرض للفانوس التراثي من شغل النحاس، كما شاركت الإدارة العامة للقصور المتخصصة بمنتجات الكليم والسجاد والخيامية والحصير المرسم، وورش حية للسجاد اليدوى والخيامية ، وشاركت الإدارة العامة لثقافة القرية بمنتجات الحرف بخامات متنوعة للبيئة.

وشمل جناح الهيئة معرضا للحرف التراثية للمبدعات المصريات بالمناطق الحدودية والنائية من أسوان وسوهاج والشلاتين وشمال سيناء، تضمن المعرض منتجات التلي والتطريز السيناوي والنسيج وأشغال الحلي من الجلود والعديد من المنتجات التراثية المميزة لهذه المناطق.

انتصارت أكتوبر هشام عطوة مصر المنتجات التراثية التطريز السيناوى التلي

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