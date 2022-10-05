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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

آلة السمسمية وتاريخها في مدن القناة بثقافة الإسماعيلية

صدى البلد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.

 

حيث نظم قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان "مكونات آلة السمسمية وتاريخها في مدن القناة" للفنان الاسماعيلي محمد ميدا وقال أنا إله السمسمية ترجع أصولها الأولى إلى الكنار بالفرعونية، وانتقلت إلى عدة بلدان، وارتبطت بتراث شعوب عديدة من اليونان إلى شرق أفريقيا، والخليج العربي، وعلى ضفتى البحر الأحمر، لكنها اكتسبت خصوصيتها ومكانتها الفريدة فى مدن القناة، منذ تحولت إلى أشهر سلاح للمقاومة، وامتدت فاعليتها من الكفاح ضد الاحتلال الإنجليزي، وصد العدوان الثلاثي، إلى حرب الاستنزاف، ونصر أكتوبر، وحتى ثورة المصريين على حكم الإخوان، فى 30 يونيو.


وقال ميدا أيضا تتكون أجزاء آلة السمسمية من الفرمان والحمال والسناد والشمسية والقرص وصندوق الصوت والحوايات والأوتار والفرس، ويقوم العازف بعزف المقطوعة أو الأغنية حسب مقام واحد.

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اكتشاف القدرات

 

بالإضافة لاستمرار  فعاليات ورش الفنون التشكيلية التي تقام بمناسبة احتفالات أكتوبر بمدرسة أرض المشتل بالإسماعيلية، وتحدثت مريان مجدى عن حرب أكتوبر وقالت ان نصر أكتوبر لم يكن نصر أكتوبر مجرد معركة عابرة انتصر فيها جيش مصر العظيم على عدو محتل لترابه المقدس بل كانت حرب أكتوبر إرادة وطن صمم على رد العدوان واستعادة الكرامة واليوم نحتفل جميعا بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم الذى غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة بعد أن أعاد هذا النصر المجيد للأمة المصرية اكتشاف قدراتها وإمكاناتها ووحدة صفوفها فى مواجهة التحديات وصنع المعجزات بما يقدمه أبناؤها من تضحيات وبطولات لحماية الحق والكرامة وإرساء قواعد السلام العادل القائم على الأمن والاستقرار واحترام الثوابت الوطنية والحقوق المشروعة لجميع الشعوب.

السمسمية آلة السمسمية مدن القناه قصر ثقافة الإسماعيلية العدوان الثلاثي حرب الاستنزاف نصر اكتوبر

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