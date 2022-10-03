عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الإسكندرية تحيي ذكرى الموسيقار بليغ حمدي

صدى البلد

تزامنا مع ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي نظمت الهيئة العامة لـ قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، حيث أقيم حفلا فنيا بمناسبة إحياء ذكرى الموسيقار بليغ حمدي، بقصر ثقافة الأنفوشي، وأحيت الحفل فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تغنت خلاله بباقة من أجمل ألحان بليغ حمدي منها سيرة الحب، أي دمعة حزن، أنا باستناك، العيون السود، كل ما أقول التوبة، زي الهو، أنا بعشقك، اشكي لمين، مداح القمر، بوابة الحلواني، مغرم صبابا وطاير يا هوا وغيرها.

 

 

كما أقام قصر ثقافة الشاطبي محاضرة بعنوان "التقنيات الحديثة فى تغذية وعلاج الدواجن وعلاقتها بصحة المستهلك" تحدثت خلالها د. منى مرسي - أستاذ تغذية الدواجن بمركز البحوث الزراعية، عن كيفية التعامل مع الدواجن والتعريف بأنواع الأغذية المفيدة، كما تناولت الحديث حول استخدام الطاقة الحيوية فى معالجة وتغذية الدواجن من خلال خبراء متخصصين بالمركز، والتقنيات الحديثة والأجهزة الإلكترونية المستخدمة لقياس معدلات التأثيرات الايجابية والسلبية على الدواجن وعلى الإنسان.

المركز القومي للترجمة يعلن قائمة الأكثر مبيعا لشهر سبتمبر

ثلاث كاتبات يصلن إلى القائمة الطويلة لـ جائزة الملتقى

«ابتسامة في أسفل السلم» .. ترجمة جديدة لـ هينري ميللر بالعربية

متاحف رأس الخيمة تنظم «الخروفة الإماراتية.. ذاكرة وذكريات»

شارع ثقافي في جدة تكريماً لصاحب الإثنينية عبد المقصود خوجة

بعد مطالبات دولية.. اليونسكو تتعهد بتعزيز جهود إعادة القطع الأثرية لبلدانها الأصلية

مكتبة قصر ثقافة بورسعيد العامة تحتفل بذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر

ختام فعاليات ملتقى الشارقة للشعر النبطي

عالم بريطاني يكشف نقوشاً قد تؤدي لمقبرة "نفرتيتي"

ثقافة حسن فتحى تحتفى باليوم العالمى للسياحة

قماش الجوخ

 

وبمناسبة العام الدراسي الجديد نفذ مرسم المواهب ببيت ثقافة ٢٦ يوليو ورشة تصميم مقلمة باستخدام قماش الجوخ والخيوط الملونة والبورو جليتر، تدريب الفنانة فيروز مسعد، تم خلالها تدريب الرواد على كيفية اختيار الألوان وتنسيقها مع بعضها البعض، وكذلك تنمية مهارة القص واللصق، بينما أقام قصر ثقافة برج العرب ورشة تصميم شجرة بالفوم وورق الأوريجامي، تدريب منى صلاح ضمن نشاط نادي المرأة.

بليغ حمدي ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى فرع ثقافة الإسكندرية قصر ثقافة الانفوشي فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية قصر ثقافة الشاطبي بيت ثقافة ٢٦ يوليو قصر ثقافة برج العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

وفاة معلم وطالبتين.. 3 وقائع مأساوية هزت قلوب المصريين |القصة كاملة

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

موضوعات متعلقة

المركز القومي للترجمة يعلن قائمة الأكثر مبيعا لشهر سبتمبر

ثلاث كاتبات يصلن إلى القائمة الطويلة لـ جائزة الملتقى

«ابتسامة في أسفل السلم» .. ترجمة جديدة لـ هينري ميللر بالعربية

متاحف رأس الخيمة تنظم «الخروفة الإماراتية.. ذاكرة وذكريات»

شارع ثقافي في جدة تكريماً لصاحب الإثنينية عبد المقصود خوجة

بعد مطالبات دولية.. اليونسكو تتعهد بتعزيز جهود إعادة القطع الأثرية لبلدانها الأصلية

مكتبة قصر ثقافة بورسعيد العامة تحتفل بذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر

ختام فعاليات ملتقى الشارقة للشعر النبطي

ترشيحاتنا

أبو العروسة.. أحمد صيام يحتفل بزفاف ابنته| شاهد

قلة الأعلاف أبرزها.. 6 أسباب وراء ارتفاع أسعار البيض

التعاون الدولي تبحث تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

نشر الدعوة الاسلامية في الخارج.. 5 معلومات عن صندوق الوقف الخيري

حكم نقل عيوب الموظف للمدير.. هل تعد من الغيبة والنميمة؟

لقاءات مصغرة مع أعضاء الأمانة الفنية بالحوار الوطني في أول اجتماعات المقررين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

راغب علامة يكشف عن مسيرته الفنية مع أنغام

إلهام شاهين تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

سعر إطلالة توبا بويوكستون يثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

قرارات عاجلة من وزير التعليم بعد واقعة انهيار سور مدرسة المعتمدية.. فيديو

إجازات شهر أكتوبر 2022 .. ومفاجأة لطلاب المدارس "فيديوجراف"

طرح أغنية شبك يا مصرى لـ مدحت صالح وعلى الحجار ومحمد ثروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ