ثقافة الإسكندرية تحيي ذكرى الموسيقار بليغ حمدي

تزامنا مع ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي نظمت الهيئة العامة لـ قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، حيث أقيم حفلا فنيا بمناسبة إحياء ذكرى الموسيقار بليغ حمدي، بقصر ثقافة الأنفوشي، وأحيت الحفل فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تغنت خلاله بباقة من أجمل ألحان بليغ حمدي منها سيرة الحب، أي دمعة حزن، أنا باستناك، العيون السود، كل ما أقول التوبة، زي الهو، أنا بعشقك، اشكي لمين، مداح القمر، بوابة الحلواني، مغرم صبابا وطاير يا هوا وغيرها.

كما أقام قصر ثقافة الشاطبي محاضرة بعنوان "التقنيات الحديثة فى تغذية وعلاج الدواجن وعلاقتها بصحة المستهلك" تحدثت خلالها د. منى مرسي - أستاذ تغذية الدواجن بمركز البحوث الزراعية، عن كيفية التعامل مع الدواجن والتعريف بأنواع الأغذية المفيدة، كما تناولت الحديث حول استخدام الطاقة الحيوية فى معالجة وتغذية الدواجن من خلال خبراء متخصصين بالمركز، والتقنيات الحديثة والأجهزة الإلكترونية المستخدمة لقياس معدلات التأثيرات الايجابية والسلبية على الدواجن وعلى الإنسان.

قماش الجوخ

وبمناسبة العام الدراسي الجديد نفذ مرسم المواهب ببيت ثقافة ٢٦ يوليو ورشة تصميم مقلمة باستخدام قماش الجوخ والخيوط الملونة والبورو جليتر، تدريب الفنانة فيروز مسعد، تم خلالها تدريب الرواد على كيفية اختيار الألوان وتنسيقها مع بعضها البعض، وكذلك تنمية مهارة القص واللصق، بينما أقام قصر ثقافة برج العرب ورشة تصميم شجرة بالفوم وورق الأوريجامي، تدريب منى صلاح ضمن نشاط نادي المرأة.